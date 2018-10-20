Отстоять Кремль: Хачанов и Медведев бьются за Россию. LIVE

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И совсем скоро на центральный корт СК «Олимпийский» выйдут Карен Хачанов и Даниил Медведев.
И ПОБЕЖДАЕТ МАННАРИНО! НЕВЕРОЯТНО! Вытащил, казалось бы, проигрышный сет француз. Маннарино - первый участник финала «ВТБ Кубок Кремля» — 7:5, 7:5.
Ну что — сейчас, возможно, определится первый финалист «ВТБ Кубка Кремля». Матчбол у Маннарино.
Невероятный камбэк от Маннарино! Проигрывал француз, а затем взял, быстро восстановил равновесие, а теперь и вовсе вышел вперед! 6-5.
Но недолго! Сравнивает счет француз! Маннарино на подаче будет. 5-5.
Продолжает удерживать преимущество во втором сете Сеппи и сейчас. 4-5 в его пользу.
У Маннарино и Сеппи, кстати, довольно богатая история «взаимоотношений» на корте. Между собой теннисистки пересекались семь раз. И пока что лидерство в противостоянии принадлежит итальянцу 4:3.
Возвращается в игру Маннарино. 3-4.
Начинает уходить в отрыв итальянец. Второй сет для него складывается хорошо. 2-4.
Тем временем, Сеппи выходит вперед. Выигрывает он свой гейм, 2-3.
Напомним, что сегодня же была решена судьба трофея в женском соревновании. Победу в финальном матче одержала Дарья Касаткина, обыгравшая теннисистку из Туниса Онс Жабер. Поздравляем Дарью!
Выходит вперед Маннарино. 2-1 во втором сете.
Выигрывает свой гейм Сеппи. Отличные две подачи удались ему в конце.
Матч пройдет на центральном корте, где сейчас за выход в финал борются француз Адриан Маннарино и итальянец Андреас Сеппи. Сейчас идет 2-й сет, ведет Маннарино: 7:5, 1:0.
Между собой теннисисты встречались только однажды. В 2017 году на юниорском турнире АТР в Милане победу в 4-х сетах одержал Медведев: 2:4, 4:3, 4:3, 4:2.
Начало матча в 17.00 мск.
В полуфинале мужского одиночного разряда ВТБ Кубка Кремля встречаются россияне Карен Хачанов и Даниил Медведев. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию.