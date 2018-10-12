Доставили в «Бутырку»: как дела у Кокорина и Мамаева. LIVE

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Официальный представитель столичного управления ФСИН Сергей Цыганков заверил, что братья Кокорины и Павел Мамаев, содержащиеся в СИЗО «Бутырка», обеспечены всем необходимым. «Указанные лица поступили в СИЗО-2, размещены в разных камерах карантинного отделения, обеспечены всем необходимым: спальное место, средства гигиены», — сказал Цыганков.
Бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Сергей Хусаинов пожалел, что Кокорин и Мамаев сломали свои карьеры. «Печально и досадно, что так получилось. Вокруг них формировалась какая-то атмосфера вседозволенности и неприкасаемости. Не нашлось рядом человека, который должен был, пусть даже иногда жестко, объяснить, что хорошо, а что плохо.
Когда появляются шальные деньги, это приводит к печальным последствиям. Они уже сломали свою карьеру. Резонанс в обществе очень большой, вряд ли какие-нибудь футбольные клубы захотят марать свою репутацию, беря этих скандальных игроков в свой состав. Тут дело не только в дисквалификации, а в том, что мы потеряли талантливых ребят», — сетует арбитр.
Российский кинорежиссер Владимир Хотиненко призвал не устраивать над арестованными футболистами показательную порку. «Самое лучшее сейчас – не поддаваться эмоциям и не устраивать показательную порку, хотя вышло все крайне омерзительно. Но поступить следует по закону, мне кажется, это достаточно внятно и просто. Отделаться предупреждением и штрафом — несерьезно. А вот в спортивном плане, я уверен, футболисты заслуживают дисквалификации. Они не могут и не должны быть примером для своих коллег», — уверен Хотиненко.
Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева доставили в карантинные камеры СИЗО «Бутырка» в Москве. Спортсмены проведут в них 10 дней, затем их переведут в спецблок.
Кокорин и Мамаев пробудут под стражей до 8 декабря, пока ведется следствие по заведенным на них уголовным делам.
Мать водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука Раиса, которого избили Кокорин и Мамаев, также высказалась о своем ребенке, выразив недоумение действиями агрессоров. «Виталий в сознании, я с ним говорила и сегодня, и вчера. Чувствует себя плохо. Слава богу, что мозги целы! Я сама медсестра, дочка и зять — доктора. Для нас самое главное, чтобы выздоровел.
Нападавшие начали бить бутылки возле дорогой машины, осколки полетели в авто, сын просто вышел посмотреть, поцарапана машина или нет. И это было даже не замечание: если он что-то там промурлыкал, то зачем парни такое сделали? Он даже не смотрел в их сторону! А потом кто-то стал бить Виталия, кто-то — машину», — сказала Соловчук.
Мать Александра и Кирилла Кокориных Светлана заявила, что в семье не ожидали столь агрессивного поведения от молодых людей. «Все происходящее ужасно. Мы даже представить себе не могли, что наши дети могут так себя повести. С детства учили их не терпеть унижения и оскорбления, сопротивляться обидчикам, но никогда не могли подумать, что это выльется в такое», — призналась она.
Накануне Тверской суд в Москве арестовал футболистов, а также младшего брата Кокорина — Кирилла. За нападения на водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой и чиновника Минпромторга Дениса Пака ближайшие два месяца до суда все трое проведут в заключении.
Доброе утро, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Мы продолжаем следить за событиями в скандале с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.