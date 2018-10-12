Доставили в «Бутырку»: как дела у Кокорина и Мамаева. LIVE

Бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Сергей Хусаинов пожалел, что Кокорин и Мамаев сломали свои карьеры. «Печально и досадно, что так получилось. Вокруг них формировалась какая-то атмосфера вседозволенности и неприкасаемости. Не нашлось рядом человека, который должен был, пусть даже иногда жестко, объяснить, что хорошо, а что плохо.

Когда появляются шальные деньги, это приводит к печальным последствиям. Они уже сломали свою карьеру. Резонанс в обществе очень большой, вряд ли какие-нибудь футбольные клубы захотят марать свою репутацию, беря этих скандальных игроков в свой состав. Тут дело не только в дисквалификации, а в том, что мы потеряли талантливых ребят», — сетует арбитр.