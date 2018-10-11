«Повезло, что вы живы»: суд решил судьбу Кокорина и Мамаева

11 октября в Тверском суде Москвы прошли слушания по поводу ареста футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, а также его младшего брата Кирилла, задержанных за нападения на водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой и главы департамента Минпромторга Дениса Пака.

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Полиция настаивала на аресте всех троих подсудимых на два месяца до суда, а прокуратура была солидарна с этой позицией, так как, по ее мнению, фигуранты дела обладают связями во властных структурах, большими деньгами и могут давить на свидетелей, а также продолжать преступную деятельность на свободе.

Интересно, что дела каждого из задержанных за события, случившиеся утром 8 октября в центре Москвы, разбирались в отдельном зале Тверского суда.

Первым решение об аресте на два месяца было вынесено в отношении 19-летнего младшего брата Александра Кокорина Кирилла, вопрос по которому рассматривался в закрытом режиме.

К тому моменту рассмотрение дела Павла Мамаева еще не началось, так как в здание суда не явился адвокат полузащитника «Краснодара».

Что до Александра Кокорина, то в его отношении вовсю шло разбирательство. Были зачитаны показания пострадавших Дениса Пака и водителя Виталия Соловчука.

Пак описал поведение футболистов как агрессивное и неадекватное. В медицинском заключении говорится, что у него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение и ушибы.

Друг чиновника Минпромторга, также дававший показания, заявил, что от футболистов во время инцидента прозвучала фраза: «Вам повезло, что вы еще живы».

При этом Кокорин признался, что компания начала сравнивать сидевшего за одним из столиков «Кофемании» на Никитской, где все и случилось, Пака с южнокорейским певцом PSY, исполнителем трэка «Гангнам-стайл», что очень не понравилось самому чиновнику, разразившемуся на это оскорблениями, что и привело к конфликту.

Что до Соловчука, то, по его словам, компания, в которой были Кокорин и Мамаев, била его ногами и руками, в тот момент, когда он находился на земле. Причиной избиения водитель назвал то, что он попросил незнакомую девушку, которая была пьяной, выйти из его машины.

Выступая перед судом, Кокорин попросил не лишать его свободы.

«Я хотел бы принести извинения за мой недостойный поступок. Мне очень стыдно перед своими родителями, клубом, болельщиками. Я вел себя недопустимо и сделаю все, чтобы заслужить прощение и загладить вину. Прошу не лишать меня свободы»,

— сказал нападающий «Зенита».

Ранее он также говорил о том, что не хочет завершать спортивную карьеру и надеется, что не будет дисквалифицирован пожизненно, о чем в последние дни говорилось в том числе и футбольными чиновниками.

«Я не хочу уходить из спорта и надеюсь, никто этого не потребует. У меня ведь только один эпизод – со стульями. Если бы тот человек меня не оскорбил, я бы не повел себя так. Но и на видео видно, что мы разбирались с ним, потом даже пожали руки», — говорил Александр.

В то же время адвокат Александра Кокорина попросил не арестовывать его доверителя и отпустить под подписку о невыезде.

В качестве аргументов приводилось, что у форварда есть малолетний ребенок, он ситает, что у следствия отсутствуют основания для ареста. Защитник Кокорина назвал случившееся «роковым стечением обстоятельств» и охарактеризовал футболиста как примерного сына и любящего отца.

Все это не помогло Кокорину-старшему, его также арестовали до 8 декабря.

Тем временем защита Павла Мамаева заявила ходайство, что «ряд документов противоречит вещдоку-видеозаписи. Видно, что Мамаев на видеозаписи находится в другом месте и не имеет отношения к инциденту, касающегося хулиганства».

Адвокат футболиста просил посмотреть видеозапись, на что возразили следователь и прокурор. Суд согласился именно с ними.

Также защитник Мамаева принес в суд документы о том, что у футболиста есть сразу несколько иждивенцев, двое детей и жена, и попросил приобщить бумаги к делу. Документы и трудовой договор передали судье.

«Я готов помогать следствию, готов сдать загранпаспорта, скрываться не собираюсь. Хочу извиниться перед пострадавшими. Я не имел права себе это позволить. Это было вопиюще. Готов загладить весь моральный и материальный ущерб, который нанес», — выступил перед судом Мамаев.

В то же время следователь выступил очень сурово, отметив жестокость совершенных преступлений и потребовав арестовать Мамаева на два месяца:

«Преступления совершены с особой жестокостью и цинизмом группой лиц. Мамаев несет общественную опасность и обладает рядом средств, чтобы скрыться от следствия или оказать давление на свидетелей. Сейчас на свободе находится как минимум один соучастник. Следствие просит суд заключить Павла Мамаева под стражу».

Судья и в этом случае вынес вердикт об аресте на два месяца, так что до 8 октября Павел Мамаев, как и братья Кокорины, будет находиться за решеткой.

Адвокат Кокорина, выйдя из здания суда, рассказал журналистам, что решение об аресте его подзащитного будет обжаловано, и на следующем заседании юристы футболиста приведут «более серьезные доводы, которые повлияют на решение».

Также было отмечено, что для Кокорина вердикт судьи был ожидаем, а сам футболист «держится как кремень».

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