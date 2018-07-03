«Не пустили хулиганов»: немецкая полиция оценила Россию. LIVE

- 670399 просмотров Россия обыграла Испанию в 1/8 финала чемпионата мира
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- 179781 просмотр Определился соперник сборной России в четвертьфинале чемпионата мира
Швейцария не будет претендовать на проведение матчей чемпионата Европы в 2020 году.
Федерация футбола Швейцарии отказалась выдвигать Базель в качестве кандидата на матчи будущего европейского первенства. Отмечается, что причиной тому послужило мнение властей города о том, что УЕФА в любом случае не выберет страну, поскольку вместе с Австрией она принимала Евро-2008.
В немецком городе Эссен был задержан болельщик, который праздновал выход сборной России в четвертьфинал чемпионата мира по футболу с автоматом в руках. Сотрудники правоохранительных органов задержали машину, в которой было пять пассажиров, в том числе несовершеннолетний ребенок. В салоне автомобиля был обнаружен автомат АК-47, который не предусматривал ведения стрельбы. Однако, виновнику не удастся избежать уголовного наказания.
Президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин призвал не сравнивать голкипера сборной России и московского ЦСКА Игоря Акинфеева с легендарным вратарем московского «Динамо» Львом Яшиным.
«Не надо сравнивать Акинфеева с Яшиным. За то, что он сотворил в матче с испанцами, он заслуживает быть именно Акинфеевым, это наша величина», — заявил Прядкин.
Правоохранители всего мира в шоке из-за отсутствия серьезных ЧП во время ЧМ-2018. Почему так происходит, попытался ответить глава немецкой полиции Дитер Романн.
«Специально к чемпионату мира были выпущены так называемые паспорта болельщика, которые обеспечивают безвизовый въезд людей в Россию на мундиаль. Благодаря сотрудничеству и информационному обмену нам удалось не допустить на турнир большую часть хулиганов», — сказал Романн, слова которого приводит RT.
Первый президент Украины Леонид Кравчук огорошил заявлением о том, что симпатизировал российскому вратарю Игорю Акинфееву в матче 1/8 финала чемпионата мира с испанцами.
«Я всегда болею за красивую игру. Если говорить откровенно, украинской команды там нет, поэтому болеть так, как за свою родную сборную, я не могу. Но я уважаю игру. Вчера Игорь Акинфеев парировал красиво, это было интересно, поучительно и профессионально. Я болел, когда играли французы, мексиканцы. Когда есть в игре такие выпуклые места, я получаю удовольствие — встаю, аплодирую», — сказал ветеран украинской политики.
«Газета.Ru» следит за событиями 20 дня чемпионата мира по футболу.