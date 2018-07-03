«Не пустили хулиганов»: немецкая полиция оценила Россию. LIVE

Правоохранители всего мира в шоке из-за отсутствия серьезных ЧП во время ЧМ-2018. Почему так происходит, попытался ответить глава немецкой полиции Дитер Романн.

«Специально к чемпионату мира были выпущены так называемые паспорта болельщика, которые обеспечивают безвизовый въезд людей в Россию на мундиаль. Благодаря сотрудничеству и информационному обмену нам удалось не допустить на турнир большую часть хулиганов», — сказал Романн, слова которого приводит RT.