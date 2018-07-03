«Не пустили хулиганов»: немецкая полиция оценила Россию. LIVE

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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена
18:00 Польша—Сенегал 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Россия—Египет 3:1 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
15:00 Португалия—Марокко 1:0 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники
18:00 Уругвай—С. Аравия 1:0 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Иран—Испания 0:1 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена
15:00 Дания—Австралия 1:1 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена
18:00 Франция—Перу 1:0 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Аргентина—Хорватия 0:3 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика 2:0 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Нигерия—Исландия 2:0 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария 1:2 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Бельгия—Тунис 5:2 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак
18:00 Ю. Корея—Мексика 1:2 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Германия—Швеция 2:1 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт
15:00 Англия—Панама 6:1 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Япония—Сенегал 2:2 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Польша—Колумбия 0:3 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена
17:00 Уругвай—Россия 3:0 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена
17:00 С. Аравия—Египет 2:1 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Иран—Португалия 1:1 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена
21:00 Испания—Марокко 2:2 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград
17:00 Дания—Франция 0:0 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники
17:00 Австралия—Перу 0:2 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Нигерия—Аргентина 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия 2:0 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена
17:00 Мексика—Швеция 0:3 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Сербия—Бразилия 0:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Швейцария—Коста-Рика 2:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 Япония—Польша 0:1 закончен
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена
17:00 Сенегал—Колумбия 0:1 закончен
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена
21:00 Англия—Бельгия 0:1 закончен
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград
21:00 Панама—Тунис 1:2 закончен
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена
Сегодня игр нет
17:00 Франция—Аргентина 4:3 закончен
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 Уругвай—Португалия 2:1 закончен
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 Испания—Россия 1:1
(3:4) закончен
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 Хорватия—Дания 1:1
(3:2) закончен
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 Бразилия—Мексика 2:0 закончен
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 Бельгия—Япония 3:2 закончен
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 Швеция—Швейцария —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена П1–3 X–2.9 П2–2.67
21:00 Колумбия—Англия —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак П1–4.15 X–3.25 П2–2.1
17:00 Уругвай—Франция —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород П1–4.3 X–3.15 П2–2
21:00 Бразилия—Бельгия —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 Россия—Хорватия —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт П1–3.45 X–3.25 П2–2.25
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
УругвайУругвай
3:01:01:0
3
3
0
0
5-0
9
2
РоссияРоссия
0:3
5:03:1
3
2
0
1
8-4
6
3
Саудовская АравияС. Аравия
0:10:5
2:1
3
1
0
2
2-7
3
4
ЕгипетЕгипет
0:11:31:2
3
0
0
3
2-6
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ИспанияИспания
3:31:02:2
3
1
2
0
6-5
5
2
ПортугалияПортугалия
3:3
1:11:0
3
1
2
0
5-4
5
3
ИранИран
0:11:1
1:0
3
1
1
1
2-2
4
4
МароккоМарокко
2:20:10:1
3
0
1
2
2-4
1
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
0:01:02:1
3
2
1
0
3-1
7
2
ДанияДания
0:0
1:01:1
3
1
2
0
2-1
5
3
ПеруПеру
0:10:1
2:0
3
1
0
2
2-2
3
4
АвстралияАвстралия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
3:02:02:1
3
3
0
0
7-1
9
2
АргентинаАргентина
0:3
2:11:1
3
1
1
1
3-5
4
3
НигерияНигерия
0:21:2
2:0
3
1
0
2
3-4
3
4
ИсландияИсландия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
1:12:02:0
3
2
1
0
5-1
7
2
ШвейцарияШвейцария
1:1
2:12:2
3
1
2
0
5-4
5
3
СербияСербия
0:21:2
1:0
3
1
0
2
2-4
3
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:22:20:1
3
0
1
2
2-5
1
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ШвецияШвеция
3:01:01:2
3
2
0
1
5-2
6
2
МексикаМексика
0:3
2:11:0
3
2
0
1
3-4
6
3
Южная КореяЮ. Корея
0:11:2
2:0
3
1
0
2
3-3
3
4
ГерманияГермания
2:10:10:2
3
1
0
2
2-4
3
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
1:05:23:0
3
3
0
0
9-2
9
2
АнглияАнглия
0:1
2:16:1
3
2
0
1
8-3
6
3
ТунисТунис
2:51:2
2:1
3
1
0
2
5-8
3
4
ПанамаПанама
0:31:61:2
3
0
0
3
2-11
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
КолумбияКолумбия
1:21:03:0
3
2
0
1
5-2
6
2
ЯпонияЯпония
2:1
2:20:1
3
1
1
1
4-4
4
3
СенегалСенегал
0:12:2
2:1
3
1
1
1
4-4
4
4
ПольшаПольша
0:31:01:2
3
1
0
2
2-5
3
30.06 | 17:00
Казань Арена
Франция
Аргентина
4:3
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
Хорватия
Дания
1:1
(3:2)
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
Испания
Россия
1:1
(3:4)
06.07 | 21:00
Казань Арена
Бразилия
Бельгия
–:–
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
Россия
Хорватия
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
Бельгия
Япония
3:2
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
Бразилия
Мексика
2:0
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
Уругвай
Португалия
2:1
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
Уругвай
Франция
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Швеция
Швейцария
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
Колумбия
Англия
–:–
и
г
и
г
1
Гарри Кейн
2
5
2
Ромелу Лукаку
3
4
3
Криштиану Роналду
4
4
4
Денис Черышев
4
3
5
Килиан Мбаппе
4
3
6
Диего Коста
4
3
7
Эдинсон Кавани
4
3
8
Артём Дзюба
4
3
9
Серхио Агуэро
4
2
10
Йерри Мина
2
2
11
Ахмед Муса
3
2
12
Джон Стоунс
3
2
13
Вахби Хазри
3
2
14
Сон Хын Мин
3
2
15
Такаси Инуи
4
2
16
Филиппе Коутиньо
4
2
17
Неймар
4
2
18
Луис Суарес
4
2
19
Мохамед Салах
2
2
20
Эден Азар
3
2
21
Лука Модрич
4
2
22
Андреас Гранквист
3
2
23
Майл Единак
3
2
24
Антуан Гризманн
4
2
25
Юссеф Эн-Несири
1
1
26
Фелипе Балой
1
1
27
Йосип Дрмич
2
1
28
Роберто Фирмино
3
1
29
Кейсуке Хонда
3
1
30
Яго Аспас
3
1
31
Аднан Янузай
1
1
32
Кендаль Уостон
1
1
33
Милан Бадель
2
1
34
Миши Батшуайи
2
1
35
Дилан Бронн
2
1
36
Насер Шадли
3
1
37
Рикарду Куарежма
3
1
38
Халид Бутаиб
2
1
39
Маруан Феллайни
3
1
40
Джесси Лингард
2
1
41
Хосе Игнасио Начо
2
1
42
Стивен Цубер
2
1
43
Мусса Ваг
3
1
44
Хосе Паоло Герреро
3
1
45
Марко Ройс
3
1
46
Хуан Куадрадо
3
1
47
Матиас Занка Йоргенсен
3
1
48
Хуан Кинтеро
3
1
49
Ян Беднарек
3
1
50
Маркос Рохо
3
1
51
Юрий Газинский
3
1
52
Анхель Ди Мария
3
1
53
Дрис Мертенс
4
1
54
Ола Тойвонен
3
1
55
Генки Харагуси
3
1
56
М'Байе Ньянг
3
1
57
Блерим Джемаили
3
1
58
Анте Ребич
3
1
59
Радамель Фалькао
3
1
60
Андре Каррильо
3
1
61
Шердан Шакири
3
1
62
Альфред Финнбогасон
3
1
63
Александр Митрович
3
1
64
Юссуф Поульсен
3
1
65
Александар Коларов
3
1
66
Бенжамен Павар
3
1
67
Габриэль Меркадо
3
1
68
Гжегож Крыховяк
3
1
69
Гранит Джака
3
1
70
Ким Юнь Квон
3
1
71
Людвиг Аугустинсон
3
1
72
Садио Мане
3
1
73
Салем Аль-Доссари
3
1
74
Тони Кроос
3
1
75
Фахреддин Бен Юссеф
3
1
76
Хосе Мария Хименес
3
1
77
Ян Вертонген
3
1
78
Паулиньо
4
1
79
Марио Манджукич
3
1
80
Александр Головин
3
1
81
Иван Ракитич
4
1
82
Юйа Осако
4
1
83
Ирвин Лосано
4
1
84
Хавьер Эрнандес
4
1
85
Иван Перишич
4
1
86
Пепе
4
1
87
Лионель Месси
4
1
88
Тьяго Силва
4
1
89
Иско
4
1
90
Кристиан Эриксен
4
1
91
Карим Ансарифард
3
1
92
Фержани Сасси
3
1
93
Синдзи Кагава
3
1
94
Виктор Мозес
3
1
95
Гилфи Тор Сигурдссон
3
1
96
Сальман Аль-Фаридж
3
1
97
Карлос Вела
4
1
«Не пустили хулиганов»: немецкая полиция оценила Россию. LIVE

Онлайн-трансляция главных событий игрового дня чемпионата мира — 2018

,
Во вторник, 3 июля, стадия 1/8 финала на чемпионате мира завершится матчами Швеция — Швейцария и Колумбия — Англия. Тем временем в немецкой полиции похвалили Россию за отсутствие конфликтов на мундиале. «Газета.Ru» следит за основными событиями 20 дня форума.
Видео дня
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09:47

Швейцария не будет претендовать на проведение матчей чемпионата Европы в 2020 году.

Федерация футбола Швейцарии отказалась выдвигать Базель в качестве кандидата на матчи будущего европейского первенства. Отмечается, что причиной тому послужило мнение властей города о том, что УЕФА в любом случае не выберет страну, поскольку вместе с Австрией она принимала Евро-2008.

бразилия швейцария
Themba Hadebe/AP
Игроки сборной Швейцарии радуются забитому голу во время матча группового этапа между сборными Швейцарии и Бразилии на стадионе "Ростов Арена", 17 июня 2018 года
09:22

В немецком городе Эссен был задержан болельщик, который праздновал выход сборной России в четвертьфинал чемпионата мира по футболу с автоматом в руках. Сотрудники правоохранительных органов задержали машину, в которой было пять пассажиров, в том числе несовершеннолетний ребенок. В салоне автомобиля был обнаружен автомат АК-47, который не предусматривал ведения стрельбы. Однако, виновнику не удастся избежать уголовного наказания.

Михаил Калашников
Владимир Вяткин/РИА "Новости"
Всемирно известный изобретатель стрелкового оружия Михаил Калашников с автоматом АК-47, 1997 год
09:00

Президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин призвал не сравнивать голкипера сборной России и московского ЦСКА Игоря Акинфеева с легендарным вратарем московского «Динамо» Львом Яшиным.

«Не надо сравнивать Акинфеева с Яшиным. За то, что он сотворил в матче с испанцами, он заслуживает быть именно Акинфеевым, это наша величина», — заявил Прядкин.

Россия-испания новое 6
Артем Сизов/"Газета.Ru"
Вратарь сборной России Игорь Акинфеев во время серии пенальти в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Испании и России
08:40

Правоохранители всего мира в шоке из-за отсутствия серьезных ЧП во время ЧМ-2018. Почему так происходит, попытался ответить глава немецкой полиции Дитер Романн.

«Специально к чемпионату мира были выпущены так называемые паспорта болельщика, которые обеспечивают безвизовый въезд людей в Россию на мундиаль. Благодаря сотрудничеству и информационному обмену нам удалось не допустить на турнир большую часть хулиганов», — сказал Романн, слова которого приводит RT.

Фанат сборной Уругвая
РИА Новости
Фанат сборной Уругвая
08:35

Первый президент Украины Леонид Кравчук огорошил заявлением о том, что симпатизировал российскому вратарю Игорю Акинфееву в матче 1/8 финала чемпионата мира с испанцами.

«Я всегда болею за красивую игру. Если говорить откровенно, украинской команды там нет, поэтому болеть так, как за свою родную сборную, я не могу. Но я уважаю игру. Вчера Игорь Акинфеев парировал красиво, это было интересно, поучительно и профессионально. Я болел, когда играли французы, мексиканцы. Когда есть в игре такие выпуклые места, я получаю удовольствие — встаю, аплодирую», — сказал ветеран украинской политики.

Экс-президент Украины Леонид Кравчук
Евгений Котенко/РИА "Новости"
Экс-президент Украины Леонид Кравчук
08:30

«Газета.Ru» следит за событиями 20 дня чемпионата мира по футболу.

Россия-испания новое 31
Артем Сизов/"Газета.Ru"
Болельщики во время матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Испании и России