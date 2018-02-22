Онлайн-трансляция 13-го медального дня Олимпиады-2018 в Пхенчхане

Первый вице-президент Федерации керлинга России Андрей Созин прокомментировал решение CAS лишить Александра Крушельницкого и Анастасию Брызгалову бронзовой медали Олимпийских игр.

«Произошло самое ужасное событие, которое невозможно было даже представить. У нас нет никаких претензий к МОК и ВАДА. Мы признаем, что в организме Александра Крушельницкого оказалась запрещенная субстанция, но допингом это я назвать не могу.

Мы докажем, что Крушельницкий ни в чем не виноват. Мы найдем виновного человека или организацию. Жизнь продолжается. Мы восстановим честное имя Крушельницкого, и он обязательно выступит на следующей Олимпиаде. И будет выступать на Кубке мира», — приводит слова Созина «Чемпионат».