Россия лишилась медали в керлинге. LIVE
Онлайн-трансляция 13-го медального дня Олимпиады-2018 в Пхенчхане
Гендиректор Федерации керлинга России Ольга Шашлова рассказала о том, что Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова покинули Олимпиаду в Пхенчхане.
«Ребята вылетели в Россию», — сказала Шашлова ТАСС.
Важный анонс! Через полчаса в 13.00 мск начнутся четверть-финалы в шорт-треке у мужчин на дистанции 500 м, у женщин — на 1000м. Александр Шульгинов и Екатерина Ефременкова выйдут на старт своих забегов.
Адвокат Владимир Старинский рассказал «Газете.Ru» о том, какое наказание ждет керлингиста Александра Крушельницкого, который был пойман на мельдонии.
«Скорее всего, его ждет дисквалификация на два года», — рассказал юрист.
Вот так выглядит Японский дом на Олимпиаде в Пхенчхане. Особое внимание привлекает доска почета.
В лыжном двоеборье завершилась прыжковая часть командных соревнований, в которых лучше всех выступили австрийцы. Однако сильнейшая сборная Германии уступила лишь шест секунд во временном эквиваленте и будет главным претендентом на победу.
Первый вице-президент Федерации керлинга России Андрей Созин прокомментировал решение CAS лишить Александра Крушельницкого и Анастасию Брызгалову бронзовой медали Олимпийских игр.
«Произошло самое ужасное событие, которое невозможно было даже представить. У нас нет никаких претензий к МОК и ВАДА. Мы признаем, что в организме Александра Крушельницкого оказалась запрещенная субстанция, но допингом это я назвать не могу.
Мы докажем, что Крушельницкий ни в чем не виноват. Мы найдем виновного человека или организацию. Жизнь продолжается. Мы восстановим честное имя Крушельницкого, и он обязательно выступит на следующей Олимпиаде. И будет выступать на Кубке мира», — приводит слова Созина «Чемпионат».
Возможно, соперники команды Олега Знарка по полуфиналу готовят что-то интересное. Российским журналистам запрещено снимать тренировку сборной Чехии по хоккею, заявил руководитель делегации сборной Ян Черны. Его слова приводит ТАСС.
«По правилам IIHF представители иностранных СМИ не могут снимать тренировки других команд», — заявил руководитель делегации сборной.
Черны применил силу к оператору российского телеканала, попытавшись столкнуть его с лестницы. На призывы оператора не трогать его руководитель чешской делегации не реагировал.
Глава комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) Анджела Руджиеро заявила о том, что спортсменам не нужно игнорировать российских атлетов на церемонии закрытия Игр, сообщает Inside The Games.
«Я бы не одобрила такой протест… Есть 50-я глава Олимпийской хартии.
Если вы не будете участвовать в церемонии, то это будет политическим решением. Мы стараемся деполитизировать ситуацию.
Пусть спортсмены говорят нам о том, что они хотят, мы пытаемся быть их голосом внутри МОК», — заявила Руджиеро.
«К сожалению, с бронзовой олимпийской медалью за микст нам придется расстаться. Очень надеюсь и верю, что временно.
Наша главная цель — возвращение олимпийской медали через полноценные слушания в CAS», — заявил президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев
Срочно! CAS лишил керлингистов Брызгалову и Крушельницкого бронзовых медалей. Это было понятно еще вчера, но сейчас решение объявлено официально. Таким образом, Россия потеряла одну бронзу Игр-2018. Обиднее, что эта медаль была первой в истории российского керлинга.
Организаторы Игр-2018 приняли решение отменить посадочные билеты для журналистов на полуфинал и финал олимпийского турнира по хоккею, сообщает специальный корреспондент «Газеты.Ru» Дмитрий Окунев.
Такая мера объясняется не очень высоким интересом прессы к грядущим играм.
Как отмечает спецкор «Газеты.Ru», по первоначальному плану корреспонденты, помимо обязательной аккредитации, должны были иметь дополнительные билеты для прохода на церемонии открытия и закрытия, а также на полуфинальные встречи по хоккею и финал.
Американские хоккеистки прервали череду неудач во встречах с канадками на Олимпийских играх. Единственное золото Игр сборная США завоевала до этого в 1998 году в Нагано. После этого победу неизменно праздновали «кленовые». Таким образом, сборная США теперь двукратный чемпион Олимпийских игр, а Канада — трехкратный.
В дополнительное время шайб заброшено не было, и соперницы определили олимпийского чемпиона в серии буллитов, где блеснула Ламуро-Дэвидсон, реализовав победный буллит.
Матч получился невероятно увлекательным и упорным, впрочем, как и все противостояния сильнейших команд мира. Американки открыли счет в первом периоде, но во втором их северные соседки забросили две шайбы и вырвались вперед. На 54-й минуте Джослин Ламуро-Дэвидсон сравняла счет и перевела встречу в овертайм.
Завершился финал женского турнира по хоккею между сборными Канады и США. И американки одержали долгожданную для себя победу по буллитам.
Желающих добраться до самого сердца Олимпиады много.
Президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев рассказал о том, что многие руководители международных организаций верят, что Крушельницкий не принимал допинг намеренно.
«Все без исключения собеседники — высокопоставленные чиновники международных спортивных организаций — выражали уверенность, что Саша не мог употребить запрещенный препарат намеренно. Здорово, что в невиновности Крушельницкого уверены не только мы», — цитирует Свищева «РИА Новости».
Завершились соревнования в горных лыжах в комбинации у женщин. Швейцарка Мишель Гизин завоевала золото, американка Микаэла Шиффрин выиграла серебро, вторая представительница Швейцарии Венди Холденер взяла бронзу. Лидировавшая после скоростного спуска Линдси Вонн не смогла финишировать в слаломе.
Вот так выглядит горный кластер Олимпиады.
Обладатель трех золотых медалей в лыжах норвежец Йоханнес Клэбо не примет участия в гонке на 50 км, которая состоится в субботу.
«Клэбо сказал нам, что с него хватит. Он доволен своими успехами на Играх и говорит, что не чувствует мотивации для преодоления марафона на Олимпиаде», — заявил тренер спортсмена NRK.
У женщин в горных лыжах начался слалом в рамках суперкомбинации. Скоростной спуск выиграла Линдси Вонн, однако теперь слово возьмут специалистки технических видов.
Еще виды Пхенчхана, который не заразился олимпийской лихорадкой. Город живет своей жизнью.
КНДР направит свою делегацию на церемонию закрытия Олимпиады. Делегация, которую возглавит министр спорта Северной Кореи Ким Иль Гук, будет находиться в Южной Корее три дня, сообщает агентство «Ренхап».
В хоккейном финале у женщин сборная Канады к середине второго периода обыгрывает американок с минимальным преимуществом 2:1. Причем, именно хоккеистки США открыли счет в матче, но затем канадки ответили двумя шайбами.
Федерация керлинга России, что вернет бронзовые медали, завоеванные Крушельницким и Брызгаловым в смешанных парах.
«Даже если бы состоялся суд, в любом случае было бы принято решение о заборе медалей. Но, поскольку мы не можем не признать тот факт, что в его допинг-пробе был обнаружен мельдоний, медали соответственно отдаем», — заявила пресс-секретарь ФКР Валентина Паринова на телеканале «Россия-1».
Определился олимпийский чемпион в горнолыжном слаломе. Им стал швед Андре Мюрер, серебро у Рамона Ценхойзерна из Швейцарии, а бронзу завоевал австриец Микаэль Матт. Хорошилов находится на 17-м месте. Соревнования еще продолжаются, но сейчас спускаются, которые безнадежно отстали уже в первой попытке.
В горных лыжах наш Хорошилов опустился уже на 14-е место. Борьба за медали в самом разгаре, а из-за ошибки Марселя Хиршера в первой попытке, круг претендентов на золото значительно расширился.
Немного отвлечемся от спортивных событий и полюбуемся Пхенчханом.
И немного об итогах первой попытки в женской горнолыжной комбинации. Там пока что лучшим временем владеет американка Линдси Вонн. Второй и третий текущие результаты на данный момент у норвежки Рагнхильд Мовинкель и швейцарки Мишель Гизин соответственно.
Тем временем свою вторую попытку завершил россиянин Александр Хорошилов, выступающий в горнолыжном мужском слаломе. Пока что у него лучший результат, однако впереди еще целая уйма участников, и многие из них россиянина все же планируют обойти.
Это важно! Возможность возвращения российским олимпийцам флага для участия в церемонии подтвердили и в МОК. Так, директор по коммуникациям организации Марк Адамс, отвечая на соответствующий вопрос, заявил, что «это, может быть, произойдет». Ура?
К слову, прямо сейчас определяется победитель Олимпиады-2018 в женском хоккее — в финале турнира, напомним, играют два «космоса» из Канады и США, и после после первого периода там минимально ведут американки. Любопытно, что в последний раз «кленовые листья» оставались без олимпийского золота еще в далеком 1998 году — и тогда их обидчиками стали именно представительницы США.
Возвращаясь к вопросу о Крушельницком. Несмотря на то, что сегодняшние слушания по его делу в CAS не состоятся, решение суда по спортсмену все-таки появится, причем достаточно оперативно — опубликовано оно будет уже в ходе четверга.
Крайне любопытная статистика: 16-летний новозеландский фристайлист Нико Портеус, полчаса назад взявший бронзу Пхенчхана-2018 в ски-хафпайпе принес своей стране третью олимпийскую медаль в истории и вторую — за день (ранее третьей в биг-эйре стала сноубордистка Зои Садовски-Синнотт)! И такое бывает.
Только что из Спортивного арбитражного суда пришла официальная информация: слушания по делу российского керлингиста Александра Крушельницкого, чья допинг-проба ранее оказалась положительной, отменены. Накануне спортсмен, напомним, сам отказался от участием в слушаниях, сочтя из бесполезными.
Американский фристайлист Дэвид Уайз завоевал золотую медаль Олимпиады-2018 в хафпайпе.
Представитель США показал результат 97,20 балла. Серебро досталось его соотечественнику Алексу Феррейре (96,40). Третьим стал новозеландец Нико Портеус (94.80).
Керлингист Александр Крушельницкий, сдавший положительный допинг-тест, вероятнее всего, будет дисквалифицирован на два года, сообщает Inside the Games. 21 февраля российский спортсмен отказался от слушаний в CAS
Ранее сообщалось, что Анастасия Брызгалова и Крушельницкий вернут медали в дабл-миксте.
Спортсмены и болельщики из КНДР вернутся на родину сразу после церемонии закрытия Олимпийских игр в Пхенчхане.
«Подробности относительно возвращения северокорейцев на родину обсуждаются, выезд предварительно запланирован на 25 февраля», — приводит слова представителя Министерства объединения Республики Корея ТАСС.
Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс рассказал о расходах спортивного движения на борьбу с допингом.
«Точных данных у меня нет, но в среднем спортивное движение тратит на борьбу с допингом порядка $300 млн в год. Можно ли больше? Конечно. Но много тратится не только МОК, но и все спортивное движение», — приводит слова Адамса ТАСС.
Швейцарские керлингисты одержали победу над командой Великобритании и вышли в плей-офф Олимпиады-2018.
Встреча завершилась со счетом 9:5 в пользу сборной Швейцарии.
Российский горнолыжник Иван Кузнецов не смог финишировать в первой попытке в слаломе и выбыл из борьбы за медали Олимпиады-2018. Еще один россиянин Александр Хорошилов с результатом 49,72 секунды занял 21-е место. Он продолжит выступление во второй попытке.
Российская фристайлистка Виктория Завадовская заявила, что хочет попасть в десятку сильнейших в ски-кроссе. «Перед 1/8 финала у меня настрой боевой, я готова бороться на этой трассе. Сегодня у меня не очень получилось, но я надеюсь на завтрашние финалы. На Олимпиаде я хотела бы попасть в топ-10, хотя рассчитываю и на большее. Но выше головы не прыгнешь, поэтому посмотрим, что будет завтра, ведь на этой трассе может быть все что угодно», — приводит слова Завадовской ТАСС.
Трехдневный визит делегации из КНДР на Олимпиаду-2018 в Пхенчхан обошелся Южной Корее в почти $223 тыс. Агентство «Ренхап» отмечает, что $121,4 тыс. было потрачено на размещение и проживание представителей КНДР, а еще по $46,7 тыс. ушло на транспорт и питание.
Российская фристайлистка Анастасия Чирцова заявила, что бронзовая медаль соотечественника Сергея Ридзика зарядила ее позитивной энергией перед стартом соревнований в ски-кроссе. «Перед следующими заездами настрой самый позитивный и боевой, будем бороться. Что будет успехом здесь для меня? Вы сами все понимаете, каждый хочет медаль. Сюда приехали только сильнейшие, но наш спорт непредсказуем, завтра будем бороться», — приводит слова Чирцовой ТАСС.
«Бронза Ридзика нас очень вдохновляет. Вчера мы зарядились энергией», — добавила фристайлистка.
Австрийская сноубордистка Анна Гассер завоевала золотую медаль в биг-эйре на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.
По сумме трех попыток австрийка показала результат 185 баллов. Второй стала американка Джейми Андерсон (177,25), бронзу взяла представительница Новой Зеландии Зои Садовски-Синнотт (157,50).
Оргкомитет Олимпийских игр 2018 года обеспокоен религиозными сектантами, распространяющих свою литературу в Пхенчхане. Возле медиа-деревни ходят взволнованные волонтеры и очень эмоционально просят журналистов не слушать религиозных сектантов.
В мужском горнолыжном слаломе первую попытку выполнил россиянин Александр Хорошилов. Его результат — 49,72 секунды. Он уступил лидеру норвежцу Хенрику Кристофферсену две секунды и занял промежуточное 17-е место.
В данную минуту сноубордистки разыгрывают медали в дисциплине биг-эйр. Лидирует американка Джейми Андерсон, набравшая по сумме двух попыток 177,25 балла.
Отмечается, что ситуация с допинг-пробой российского керлингиста Александра Крушельницкого не повлияет на решение, так как это единичный случай.
«А подобное случалось в ходе этих Игр и со спортсменами из других стран. Однако среди всех членов МОК есть и те, кто выступает категорически против идеи появления российского флага на церемонии закрытия Олимпиады», — сказал собеседник.
Начнем сегодняшнюю трансляцию с хороших новостей.
Международный олимпийский комитет может разрешить российским спортсменам пройти под своим флагом на церемонии закрытия Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане, передает газета «Известия» со ссылкой на чиновника организации. «В МОК понимают, что это станет важным шагом к тому, чтобы выстроить отношения с Россией с чистого листа. Многие члены организации полагают, что российская делегация с ответственностью подошла ко всем требованиям МОК и считают справедливым вернуть им флаг», — сказал источник.
Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции тринадцатого медального дня Олимпийских игр — 2018.