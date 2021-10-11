Пьяного москвича в домашнем халате сняли с рейса в аэропорту Омска

Сотрудники транспортной полиции задержали в аэропорту Омска жителя Москвы, который был снят с рейса из-за алкогольного опьянения. Об этом сообщается на сайте управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

Отмечается, что 28-летний мужчина, ожидая вылета в стерильной зоне аэропорта, в одном из кафе приобрел алкоголь, а затем направился на посадку в самолет, однако ему запретили совершать перелет из-за того, что он был пьян.

Согласно видеоролику, размещенному на сайте транспортной полиции, мужчина находился на борту воздушного судна в белом домашнем халате.

Врачи диагностировали, что россиянин находился в состоянии опьянения средней степени. На москвича составлен административный протокол по ст.20.21 КоАП РФ (появление в (...) транспортном средстве общего пользования в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность).

Ранее сообщалось, что в томском аэропорту пьяного немца сняли с рейса.