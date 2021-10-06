В Дагестане из-за непогоды рухнула часть стены Гунибской крепости

В Дагестане рухнула часть стены Гунибской крепости рядом с «Воротами Шамиля», сообщает Telegram-канал Mash.

Крепостные ворота возвели в 19-м веке, после окончания Кавказской войны. Протяженность стен Гунибской крепости от так называемых Ворот Шамиля к северу по сплошной линии составляет 670 метров, а ширина в некоторых местах достигает одного метра.

В Дагестане последнюю неделю не прекращаются сильные дожди. Из-за непогоды Минобрнауки Дагестана рекомендовало временно перевести на дистанционное обучение учащихся начальных классов, сообщает ТАСС.

Накануне продолжительные ливни в республике привели к затоплению нескольких центральных улиц Махачкалы. В горных районах Дагестана из-за дождей разрушена часть дорог. Так, в Сулейман-Стальском районе из-за размытия дороги закрыт проезд к четырем населенным пунктам. По прогнозам синоптиков, сильные осадки сохранятся в ближайшие дни в отдельных районах республики.