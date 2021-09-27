Генерала ФСБ приговорили к 16 годам заключения по делу «НПО имени Лавочкина»

Химкинский городской суд Московской области вынес приговор по уголовному делу о хищении денежных средств, которые выделили на исполнение гособоронзаказа, группой сотрудников «НПО имени Лавочкина»; генерал-лейтенанту ФСБ в отставке Сергею Солодовникову назначили 16 лет лишения свободы. Об этом сообщает mk.ru.

Кроме Солодовникова, сроки получили еще пятеро фигурантов дела. Они будут лишены свободы от 15 лет и 8 месяцев до 15 лет 9 месяцев.

В публикации отмечается, что суд оставил в окончательном решении статью 210 Уголовного кодекса России «Участие в преступном сообществе» кроме части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Эти две статьи вменялись всем шестерым фигурантам. Суд указал на то, что Солодовников и другие фигуранты дела во время задержания дали показания, от которых впоследствии отказались. Также суд назвал смягчающие ответственность обстоятельства.

В 2014 году было возбуждено уголовное дело по обвинению в хищении средств, выделенных на исполнение гособоронзаказа, высокопоставленным сотрудникам оборонного ФГУП «НПО имени Лавочкина». Одним из них был Солодовников. В МВД России утверждают, что под фиктивными исследованиями было похищено 180 млн. рублей.