Туроператоры России запустили «прививочные туры» в Европу

Туроператоры России запустили туры в страны Европы, чтобы путешественники могли там вакцинироваться от нового коронавируса препаратом, одобренным Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, передает РИА «Новости».

Российские вакцины от COVID-19 пока не признаны ВОЗ.

По словам Ломизде, чаще всего для вакцинации туроператоры предлагают Сербию, где бесплатно прививают иностранных граждан препаратами Pfizer, BioNTech, Astra Zeneca, Sinopharm. Кроме того, в эту страну открыто авиасообщение. «Прививочные туры» в Сербию обойдутся от 59 тыс. рублей на человека.

Также в качестве таких стран предлагается Германия, где привиться препаратом Pfizer/Biontech можно за €580 (одна доза, прививают в Мюнхене), препаратом Johnson & Johnson в Баден-Бадене за €870 евро. В стоимость входят вакцинация и оформление медицинского приглашения. Дополнительно оплачиваются услуги переводчика – от €60 евро в час. В стоимость тура не входят перелет и проживание, уточнила Ломидзе.

В мае сообщалось, что Сан-Марино организовало прививочные туры для европейцев.