В Роспотребнадзоре заявили, что штамма «мю» в России нет

Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ Камиль Хафизов заявил, что случаев заболевания штаммом «мю» в России не выявлено. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, даже если такие случаи инфицирования и будут зарегистрированы, то по аналогии с другими странами можно предположить, что его активное распространение маловероятно.

Специалист объяснил, что «мю» распространяется значительно медленнее, чем «индийский» штамм дельта, поэтому вряд ли он станет причиной новых волн заболеваемости во всем мире.

В настоящее время «мю» выявлен в почти 50 странах и входит в перечень штаммов, за которыми наблюдают в ВОЗ.

Ранее генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев допустил, что «мю»-штамм коронавируса был завезен в Россию.