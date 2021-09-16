Исследование показало, сколько россиян страдают от дефицита витамина D

У 55% россиян в 2020–2021 годах диагностировали дефицит витамина D. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследования компании «Инвитро».

По результатам исследования, большинство женщин — 65,48% — с уровнем витамина D ниже нормы — несовершеннолетние. У мужчин сниженный уровень витамина D «распределился» примерно одинаково: в возрасте до 18 лет — 60,4%, от 18 до 45 — 62,1%, от 45 до 65 — 55,7%, у тех, кто старше — 59,5%.

«Люди, которые придерживаются правил здорового питания и ведут активный образ жизни, обычно не страдают дефицитом витаминов. Отсюда следует, что для лечения витаминодефицита прежде всего следует нормализовать питание. Либо параллельно применять фармакологические препараты витаминов в виде пероральных и парентеральных лекарственных форм», — заявил главный врач «Инвитро-Москва» Сергей Хомяков

Симптомы D-авитаминоза — слабость, усталость, потеря аппетита, нарушение пищеварения, судороги, боли в мышцах и суставах. Его дефицит может привести к разным заболеваниям — остеопорозу, депрессии, одирению, рассеянному склерозу, и другим.

Нередко пациенты принимают авитаминоз за другое заболевание, поэтому если вы не мало бываете на солнце или давно не проверяли уровень витамина D, стоит проконсультироваться с врачом.

Ранее россиянам рассказали, какую кашу стоит не только есть, но и «пить» осенью.