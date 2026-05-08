Полеты на юг России возобновляют после атаки БПЛА. Что делать, если рейс задерживается?

Федеральное агентство воздушного транспорта, известное как Росавиация, отменило уведомление о невозможности полетов на юг России, выданное утром 8 мая из-за атаки украинских дронов.
БПЛА ударили по административному зданию аэронавигации в Ростове-на-Дону, в результате чего была приостановлена работа 13 аэропортов — в Астрахани, Владикавказе, Волгограде, Геленджике, Грозном, Краснодаре, Махачкале, Магасе, Минеральных Водах, Нальчике, Сочи, Ставрополе и Элисте.
«Подведомственная Росавиации Госкорпорация по ОрВД готова к обслуживанию рейсов <...> Ранее выпущенный НОТАМ о невозможности полетов на Юг России отменен», — говорится в сообщении. Изначально выпущенное уведомление должно было действовать до 12 мая, однако агентство допускало, что оно «может быть пересмотрено в сторону сокращения срока».
Сейчас авиакомпании готовят обновленные полетные планы на текущие сутки. При этом в Росавиации подчеркнули, что на фактическое выполнение рейсов могут повлиять временные ограничения, на данный момент введенные в воздушных гаванях Владикавказа, Геленджика, Грозного, Краснодара и Сочи.
Минтранс России сообщал, что рейсы возобновятся после 15:00 мск. По данным SHOT, первый самолет уже вылетел — он отправился по маршруту Минеральные Воды — Москва в 15:02 мск. Изначально рейс был запланирован на 04:50.
Всего, по сообщению министерства транспорта, до конца суток в южные аэропорты рассчитывают выполнить 59 рейсов из Москвы и еще 158 — из других регионов. По оценке Ассоциации туроператоров России, это «чуть больше половины от обычного суточного трафика, который составляет около 400 рейсов, или порядка 50 тыс. пассажиров».
Как изначально заявляли в министерстве, рейсы в направлении юга России возобновят с сокращенной частотой полетов. Авиакомпаниям поручили скорректировать расписание и усилить работу с пассажирами. При задержках рейсов перевозчики обязаны предоставлять напитки и питание, а при необходимости — размещать людей в гостиницах.
Глава Минтранса Андрей Никитин поручил подключить поезда и автобусы для перевозки пассажиров отмененных рейсов. В ведомстве подчеркнули, что в поездах на ближайшие даты доступны тысячи мест: между Москвой и Сочи — более 6400, Краснодаром — около 9000, Новороссийском — свыше 4700, Минеральными Водами — более 5500, Самарой — почти 9700, Саратовом — свыше 7300. При необходимости число вагонов будут увеличивать.
Кроме того, с 10 мая запланирован запуск дополнительных поездов в Москву из Адлера, Новороссийска, Минеральных Вод, Астрахани и Волгограда (через Саратов). Также прорабатывается привлечение автобусов — их могут задействовать для перевозки пассажиров между регионами юга и от крупных транспортных узлов до конечных пунктов.
В Кремле ситуацию с временными ограничениями работы аэропортов не комментируют: как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, принятые меры и их последствия будут оценивать в правительстве, прежде всего в Минтрансе, оценка находится в зоне ответственности профильного ведомства.
Что делать пассажирам
По состоянию на 10:00 мск, в ожидании вылета, находились как минимум 14 тыс. пассажиров, уточнили в АТОР. В основном речь идет о рейсах по России, однако были задержаны и несколько международных перелетов — их перенос, по оценке организации, затронет около 3 тыс. туристов и приведет к «зеркальным» сбоям расписания обратных рейсов из зарубежных аэропортов в Россию.
В ассоциации подготовили памятку для пассажиров на фоне сбоев в работе аэропортов. Главное правило — не ехать в аэропорт, не проверив статус рейса.
Перед выездом необходимо уточнять актуальную информацию: расписание может меняться в течение дня, а задержки затрагивают не только юг, но и другие регионы. Если рейс отменен, в аэропорт приезжать не нужно — возврат или обмен оформляются дистанционно. При задержке важно заранее проверить новое время вылета.
Статус рейса можно узнать через онлайн-табло аэропорта и сайт авиакомпании, раздел «Мои бронирования», уведомления по SMS, e-mail и push, а также через чат-боты и справочные службы. При возможных перебоях связи советуют использовать Wi-Fi.
Если рейс отменили, пассажирам положен полный возврат средств, включая невозвратные билеты, либо бесплатный обмен при наличии мест. Оформить это можно через сайты и приложения авиакомпаний или через агентство, где был куплен билет.
Если пассажир уже находится в аэропорту и рейс задержан, действуют нормы ФАП: напитки предоставляют при ожидании от двух часов, горячее питание — от четырех, при длительных задержках пассажиров обязаны разместить в гостинице с трансфером.
Аэропорты, в свою очередь, усиливают работу: увеличивают количество мест для ожидания, обеспечивают водой, открывают зоны отдыха и комнаты для пассажиров с детьми, а также переводят сервисы в круглосуточный режим.