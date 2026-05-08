Полеты на юг России возобновляют после атаки БПЛА. Что делать, если рейс задерживается?

Полеты на юг России частично возобновили: до конца суток, по оценке Минтранса, будет выполнено более 200 рейсов. Воздушные гавани 13 городов были закрыты с утра 8 мая из-за атаки украинских дронов, вылета ожидали 14 тысяч пассажиров. Сейчас авиакомпании корректируют расписание, при этом АТОР предупреждает, что аэропорты обслужат «чуть больше половины от обычного суточного трафика». Что делать, если рейс отложен, и есть ли альтернативы перелету — в материале «Газеты.Ru».

Федеральное агентство воздушного транспорта, известное как Росавиация, отменило уведомление о невозможности полетов на юг России, выданное утром 8 мая из-за атаки украинских дронов.

БПЛА ударили по административному зданию аэронавигации в Ростове-на-Дону, в результате чего была приостановлена работа 13 аэропортов — в Астрахани, Владикавказе, Волгограде, Геленджике, Грозном, Краснодаре, Махачкале, Магасе, Минеральных Водах, Нальчике, Сочи, Ставрополе и Элисте.

«Подведомственная Росавиации Госкорпорация по ОрВД готова к обслуживанию рейсов <...> Ранее выпущенный НОТАМ о невозможности полетов на Юг России отменен», — говорится в сообщении. Изначально выпущенное уведомление должно было действовать до 12 мая, однако агентство допускало, что оно «может быть пересмотрено в сторону сокращения срока».

Сейчас авиакомпании готовят обновленные полетные планы на текущие сутки. При этом в Росавиации подчеркнули, что на фактическое выполнение рейсов могут повлиять временные ограничения, на данный момент введенные в воздушных гаванях Владикавказа, Геленджика, Грозного, Краснодара и Сочи.

Минтранс России сообщал, что рейсы возобновятся после 15:00 мск. По данным SHOT, первый самолет уже вылетел — он отправился по маршруту Минеральные Воды — Москва в 15:02 мск. Изначально рейс был запланирован на 04:50.

Всего, по сообщению министерства транспорта, до конца суток в южные аэропорты рассчитывают выполнить 59 рейсов из Москвы и еще 158 — из других регионов . По оценке Ассоциации туроператоров России, это «чуть больше половины от обычного суточного трафика, который составляет около 400 рейсов, или порядка 50 тыс. пассажиров».

Как изначально заявляли в министерстве, рейсы в направлении юга России возобновят с сокращенной частотой полетов. Авиакомпаниям поручили скорректировать расписание и усилить работу с пассажирами. При задержках рейсов перевозчики обязаны предоставлять напитки и питание, а при необходимости — размещать людей в гостиницах.

Глава Минтранса Андрей Никитин поручил подключить поезда и автобусы для перевозки пассажиров отмененных рейсов. В ведомстве подчеркнули, что в поездах на ближайшие даты доступны тысячи мест : между Москвой и Сочи — более 6400, Краснодаром — около 9000, Новороссийском — свыше 4700, Минеральными Водами — более 5500, Самарой — почти 9700, Саратовом — свыше 7300. При необходимости число вагонов будут увеличивать.

Кроме того, с 10 мая запланирован запуск дополнительных поездов в Москву из Адлера, Новороссийска, Минеральных Вод, Астрахани и Волгограда (через Саратов). Также прорабатывается привлечение автобусов — их могут задействовать для перевозки пассажиров между регионами юга и от крупных транспортных узлов до конечных пунктов.

В Кремле ситуацию с временными ограничениями работы аэропортов не комментируют: как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, принятые меры и их последствия будут оценивать в правительстве, прежде всего в Минтрансе, оценка находится в зоне ответственности профильного ведомства.

Что делать пассажирам

По состоянию на 10:00 мск, в ожидании вылета, находились как минимум 14 тыс. пассажиров, уточнили в АТОР. В основном речь идет о рейсах по России, однако были задержаны и несколько международных перелетов — их перенос, по оценке организации, затронет около 3 тыс. туристов и приведет к «зеркальным» сбоям расписания обратных рейсов из зарубежных аэропортов в Россию.

В ассоциации подготовили памятку для пассажиров на фоне сбоев в работе аэропортов. Главное правило — не ехать в аэропорт, не проверив статус рейса.

Перед выездом необходимо уточнять актуальную информацию: расписание может меняться в течение дня, а задержки затрагивают не только юг, но и другие регионы. Если рейс отменен, в аэропорт приезжать не нужно — возврат или обмен оформляются дистанционно. При задержке важно заранее проверить новое время вылета.

Статус рейса можно узнать через онлайн-табло аэропорта и сайт авиакомпании, раздел «Мои бронирования», уведомления по SMS, e-mail и push, а также через чат-боты и справочные службы. При возможных перебоях связи советуют использовать Wi-Fi.

Если рейс отменили, пассажирам положен полный возврат средств, включая невозвратные билеты, либо бесплатный обмен при наличии мест . Оформить это можно через сайты и приложения авиакомпаний или через агентство, где был куплен билет.

Если пассажир уже находится в аэропорту и рейс задержан, действуют нормы ФАП: напитки предоставляют при ожидании от двух часов, горячее питание — от четырех, при длительных задержках пассажиров обязаны разместить в гостинице с трансфером.

Аэропорты, в свою очередь, усиливают работу: увеличивают количество мест для ожидания, обеспечивают водой, открывают зоны отдыха и комнаты для пассажиров с детьми, а также переводят сервисы в круглосуточный режим.