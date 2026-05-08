Зараженных ищут на четырех континентах. Как хантавирус расползается по миру

Машина скорой помощи во время эвакуации пациентов с подозрением на хантавирусную инфекцию после вспышки заболевания на круизном судне MV Hondius в Прайе, Кабо-Верде, 6 мая 2026 года

Пассажиров, сошедших с лайнера MV Hondius до официального выявления вспышки хантавируса, ищут на четырех континентах, сообщает AP. Инфекцию уже обнаружили в Швейцарии и Израиле, в американской Калифорнии несколько человек находятся под наблюдением. ВОЗ предупреждает о риске новых случаев: из-за длительного инкубационного периода заражения могут проявиться спустя недели. Насколько опасен вирус и как от него защититься — в материале «Газеты.Ru».

Найти зараженных

Органы здравоохранения на четырех континентах ищут пассажиров, сошедших с круизного лайнера MV Hondius, где выявили вспышку хантавируса, сообщает Associated Press. Речь идет и о тех, кто покинул судно до официального выявления заболевания, и о контактировавших с ними лицах.

На борту судна во время экспедиции, организованной компанией Oceanwide Expeditions, заразились как минимум восемь человек, трое из них — включая граждан Нидерландов и Германии — скончались. 24 апреля, спустя две недели после первого летального исхода на борту, лайнер покинули как минимум 12 человек из разных стран мира . Сейчас этих людей пытаются оперативно найти и проверить, чтобы исключить дальнейшее распространение инфекции.

Как пишет New York Post, среди пассажиров были жители американской Калифорнии: сейчас они находятся под наблюдением, хотя ни у кого из них симптомы пока не выявили. Нет и положительных тестов на хантавирус.

А в Европе инфекцию уже выявили: хантавирус обнаружили в Швейцарии у мужчины, вернувшегося в страну после круиза на MV Hondius. Кроме того, в Нидерландах госпитализирована стюардесса, предположительно контактировавшая с одним из зараженных. Она находится в изоляции в Амстердамском медицинском центре. У пациентка наблюдаются симптомы инфекции. но о результатах тестирования пока не сообщалось.

Также первый случай заболевания зафиксировали в Израиле: пациент, по данным The Jerusalem Post, мог заразиться во время поездки в Восточную Европу и обратился к врачам уже после появления симптомов.

Откуда взялся хантавирус

О вспышке стало известно 4 мая: лайнер выполнял рейс через Атлантику из Аргентины в Кабо-Верде, когда у части пассажиров появились симптомы тяжелого респираторного заболевания. По данным NYP и AP, вирус мог попасть на лайнер из Аргентины. Там зафиксировали крупнейшую за последнее десятилетие вспышку хантавируса — подтвержден 101 случай в эпидсезоне 2025/2026. При этом скончавшаяся голландская пара до того, как поднялась на борт лайнера, путешествовала по стране для наблюдения за птицами.

NYP отмечает, что обнаруженный в Южной Америке штамм Andes является единственным известным вариантом, допускающим ограниченную передачу вируса от человека к человеку .

На фоне вспышки на лайнере MV Hondius во Всемирной организации здравоохранения предупредили о риске новых заражений. Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус отметил, что из-за длительного инкубационного периода — до шести недель — случаи могут проявляться с задержкой.

Представитель ВОЗ по инфекционным заболеваниям Анаис Леганд указала, что при предыдущих вспышках уровень смертности оставался высоким, а ключевую роль играют ранняя диагностика и поддерживающее лечение. В организации также подчеркнули, что поддерживают связь со странами, граждане которых находились на борту судна.

Симптомы хантавируса

Среди признаков инфекции — высокая температура, покраснение глаз, слабость, головная боль, озноб и боли в мышцах . Позже возможны покраснение верхней части тела, головы и шеи, а также ухудшение состояния.

Жительница штата Монтана Дебби Зиппериан, переболевшая хантавирусной инфекцией, рассказала, что врачам понадобилось несколько недель, чтобы установить точный диагноз.

Инфицирование, как утверждает женщина, произошло во время работы на ранчо: она доставала миски для корма из старого курятника и на короткое время наклонилась к полу, оказавшись рядом с мышиными экскрементами. Этого, по ее оценке, оказалось достаточно, чтобы вирус попал в организм через дыхательные пути.

Примерно через неделю у нее появились сильные боли в шее и спине, а также проблемы с дыханием. Несколько обращений в больницу не дали результата — ей ставили грипп или пневмонию. К третьему визиту состояние резко ухудшилось: начались дезориентация и галлюцинации . Тогда врачи диагностировали хантавирусный кардиопульмональный синдром. По словам супруга, пациентка находилась в крайне тяжелом состоянии, и из-за ее реакции врачи не могли сразу подключить ее к аппарату ИВЛ. После введения в искусственную кому процедуру удалось провести.

Как защититься?

Врач-инфекционист Елена Малинникова в разговоре с «Газетой.Ru» напомнила, что хантавирус передается человеку от грызунов — чаще всего при вдыхании пыли с их выделениями. По ее словам, заражения нередко происходят весной при уборке дач и хозяйственных помещений после зимы.

Специалист отметила, что инфекция может поражать как легкие, так и почки, вызывая тяжелые формы заболевания. Для снижения риска она рекомендовала проводить влажную уборку в перчатках и респираторах, дезинфицировать поверхности и не допускать появления грызунов в жилых помещениях, поскольку эффективной вакцины на данный момент не существует.

Научный руководитель центра имени Гамалеи Александр Гинцбург оценил сроки создания вакцины примерно в полтора года. Он отметил, что технологии для этого уже существуют, однако ранее темпы разработки сдерживал низкий спрос. По мнению Гинцбурга, в нынешней ситуации финансирование исследований может ускориться. В качестве основы может использоваться технология вирусоподобных частиц, ранее применявшаяся при создании вакцин от ротавируса.

В свою очередь директор НИИ вирусных инфекций «Виром» Роспотребнадзора Александр Семенов назвал риск того, что хантавирусы начнут передаваться от человека к человеку, низким. По его словам, эти вирусы изменяются значительно медленнее, чем, например, грипп или коронавирус, при этом эпидемиологическая ситуация находится под контролем.