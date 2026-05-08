Дроны от Ростова до Перми: как прошла первая ночь перемирия

Минобороны России обвинило ВСУ в 1365 нарушениях объявленного Москвой перемирия: по данным ведомства, вне зоны спецоперации за ночь перехвачены 390 беспилотников и 6 ракет «Нептун». В Ростовской области повреждено административное здание аэронавигации, из-за чего закрыты 13 аэропортов юга России, в Пермском крае атакованы промышленные площадки, в Липецкой области пострадал девятилетний ребенок, а на подлете к Москве сбили почти три десятка дронов. Как российские регионы пережили ночь — в материале «Газеты.Ru».

Минобороны России обвинило Украину в нарушении объявленного Москвой перемирия. По данным ведомства, с 00:00 мск 8 мая ВСУ нарушили режим прекращения огня в зоне специальной военной операции 1365 раз. Кроме того, вне зоны СВО российские военные сбили 396 средств воздушного нападения: 390 беспилотников и 6 управляемых ракет большой дальности «Нептун».

Утром министерство сообщало о 264 украинских БПЛА, перехваченных и уничтоженных с 00:00 до 07:00 мск. Дроны обнаружили сразу над несколькими регионами — Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Ульяновской и Ярославской областями, а также над Краснодарским краем, Крымом, Татарстаном и Московским регионом. Нейтрализовали беспилотники также над акваториями Азовского и Черного морей.

Президент РФ Владимир Путин объявил перемирие в честь празднования Дня Победы, оно должно продлиться с 00:00 8 мая до 00:00 10 мая. При этом глава Украины Владимир Зеленский говорил о готовности соблюдать «режим тишины» с полуночи 6 мая — и действовать «зеркально» в случае его нарушения РФ. Однако представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова 7 мая заявила, что, по данным Москвы, приказа о прекращении огня Зеленский не отдавал.

Разрушения в Ростовской области

В Ростовской области силы ПВО отразили атаку беспилотников и ракеты — цели уничтожены в Таганроге и Азовском районе, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Жертв нет, однако падение обломков привело к повреждениям в нескольких городах и районах.

В Таганроге загоревшиеся фрагменты БПЛА повредили гараж в частном доме, открытого огня не возникло. В селе Чалтырь Мясниковского района частично разрушена кровля домов, выбиты окна, загорелось дерево — пожар локализовали. Там же, в промышленной зоне, после падения ракеты загорелись складские помещения и обрушилось здание склада, возгорание также удалось ликвидировать.

В Ростове-на-Дону повреждения получили окна и газовая труба в жилых домах, грузовик, загорелось дерево. В Первомайском районе города обломки БПЛА спровоцировали пожар в административном четырехэтажном здании — позже его полностью потушили.

В Батайске повреждены кровля и окна хозяйственной постройки. По уточненным данным, в Чалтыре к утру повреждены 20 частных домов и три автомобиля, пострадавших нет.

Кроме того, беспилотник атаковал административное здание аэронавигации, сообщил Минтранс России. В результате приостановлена работа 13 аэропортов на юге РФ: не работают воздушные гавани Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Сочи, Ставрополя и Элисты.

Атака на Пермь

В Пермском крае зафиксировали прилет беспилотников по промышленным площадкам, сообщил губернатор Дмитрий Махонин.

«Все оперативные службы работают на месте. Проведена эвакуация сотрудников. По предварительной информации жертв и пострадавших нет», — уточнил глава региона.

В регионе развернут оперативный штаб. Местные жители сообщают об эвакуации детей в «слепые зоны» в школах и жалуются на проблемы с системой оповещения: СМС об угрозе пришло некоторым пермякам спустя два часа после ее объявления, а в ряде районов не слышно работу городских сирен.

На фоне угроз безопасности в крае пересмотрели формат празднования 9 Мая. По итогам оперативного совещания накануне принято решение отменить шествие войск Пермского гарнизона, чтобы не отвлекать силовые структуры от выполнения задач по защите жителей. А сегодня власти решили отменить и праздничный фейерверк.

Раненый ребенок и пожары

В Липецкой области беспилотник сбили над Ельцом, сообщил губернатор Игорь Артамонов. При падении обломков пострадал девятилетний мальчик, а взрывной волной в частном доме выбило окно. Угрозы жизни нет, госпитализация не потребовалась — помощь оказали на месте, ребенок уже дома и проходит амбулаторное лечение. На месте работают службы, власти поручили помочь жителям с восстановлением и при необходимости предоставить дополнительную поддержку.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что ночью на подлете к Ярославлю силы ПВО и РЭБ отразили атаку беспилотников. Пострадавших нет. При этом власти предупредили, что на территории региона могут находиться фрагменты дронов, которые представляют интерес для следствия. Жителей призвали не приближаться к ним, не пользоваться рядом мобильными телефонами и сообщать о находках по номеру 112. По словам главы региона, угроза сохраняется, подразделения Минобороны и силовых структур продолжают работу.

В Калужской области ночью сбили семь дронов над Боровским районом, а также в районе Калуги и Обнинска, сообщил губернатор Владислав Шапша. После падения одного из беспилотников на окраине Калуги загорелся дачный дом — пожар оперативно ликвидировали, пострадавших нет.

Дроны также пытались атаковать и Москву: мэр столицы Сергей Собянин сообщил о нейтрализации почти трех десятков украинских БПЛА с полуночи и до утра 8 мая. На местах падения обломков беспилотников работают экстренные службы, никто не пострадал. На фоне атак ограничивалась работа столичных аэропортов Внуково и Домодедово.

Кроме того, об атаках сообщали власти Рязанской, Смоленской и Брянской областей, над последней за период с 20:00 7 мая до 07:00 8 мая сбили 76 дронов.