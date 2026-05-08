Премьер Словакии привезет Путину послание от Зеленского. О чем оно может быть?

Премьер Словакии Роберт Фицо во время визита в Москву 9 мая может передать Владимиру Путину послание от Владимира Зеленского и обсудить с российской стороной возможные шаги к урегулированию конфликта на Украине. Какова цель этой дипломатической миссии и что именно может быть в послании — в материале «Газеты.Ru».

Послание через Братиславу

Премьер Словакии Роберт Фицо во время визита в Москву 9 мая передаст президенту России Владимиру Путину послание от украинского лидера Владимира Зеленского, заявил госсекретарь МИД республики Растислав Хованец.

«Он также может получить ценную информацию от президента России о том, как тот оценивает усилия по прекращению конфликта», — отметил Хованец, выступая на заседании комитета Европарламента по иностранным делам.

По его словам, сейчас важно сохранять контакты со всеми сторонами, а европейские политики должны быть заинтересованы в участии в переговорах о будущем мирном соглашении. Хованец добавил, что часть европейских лидеров уже начала готовить почву для обсуждений с Москвой.

Фицо намерен прилететь в Россию 9 мая. Перелет словацкого премьера из Братиславы в Москву пройдет по северному маршруту — через Чехию, Германию, Швецию и Финляндию — и займет около 3,5–4 часов. Маршрут выбрали как самый короткий в нынешних условиях: после выхода из воздушного пространства Германии самолет пойдет над Балтийским морем под контролем диспетчеров Стокгольма и Хельсинки. К южному варианту возвращаться не стали — Литва и Латвия ранее заявили, что не пропустят борт словацкого премьера через свое небо .

В российской столице Фицо намерен возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата и провести встречу с Путиным, но участие в параде на Красной площади не планирует. Ранее он встречался с Зеленским на саммите в Ереване в начале мая, а предыдущие переговоры Фицо и Путина проходили в сентябре прошлого года.

Что в послании?

В Москве ожидают послания, которое привезет Фицо, заявил «Газете.Ru» глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«Я не вижу никаких противоречий между дипломатией и передачей посланий через каких-то людей, в том числе известных политиков, которые едут в ту или иную страну. Противоречий нет, но если господин Фицо привезет послание, значит, привезет. Тут важно содержание этого послания и что в нем предлагается. Поэтому будем ждать господина Фицо. У него, я знаю, планируется встреча с нашим президентом, и пусть он расскажет», — подчеркнул сенатор.

Политолог, замдиректора Института СНГ Владимир Жарихин допустил, что послание, которое Фицо привезет в Москву 9 мая, может исходить не только от Зеленского, но и от представителей Евросоюза.

«Это может быть послание от него (Зеленского. — «Газета.Ru») с определенными мирными предложениями. Это может быть послание от представителей Европейского союза, которые в последнее время заговорили о необходимости восстановления отношений, проведении переговоров с Россией. Других версий у меня нет», — отметил Жарихин.

Политолог Юрий Светов в беседе с News.ru предположил, что в возможном послании вряд ли будет содержаться что-то принципиально новое. По его мнению, речь, скорее всего, может идти о стандартных предложениях — например, о перемирии на линии соприкосновения или об обмене пленными.

Эксперт напомнил, что Москва последовательно настаивает на признании текущей ситуации и предлагает Киеву учитывать реальность на поле боя, однако украинская сторона на такие шаги не идет.

Светов добавил, что не ожидает от Киева серьезных решений, особенно с учетом того, что ранее объявленные инициативы по прекращению огня к устойчивому результату не приводили. Политолог полагает, что украинское руководство рассчитывает затянуть ситуацию до политических изменений в США, надеясь на возможное изменение внешнеполитического курса Вашингтона.