Парки Победы: как преображают мемориалы, посвященные событиям Великой Отечественной войны

В канун 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне все больше мемориальных мест в стране становятся центрами общественной жизни. При масштабной государственной поддержке обновляют многие памятные места, в их числе и выбранные рядовыми жителями в ходе Всероссийского голосования за объекты благоустройства. Таким образом определяют, что и как преобразить в первую очередь. Об этой работе — в материале «Газеты.Ru».

Живая память

Близится День Победы, и страна готовится отметить этот главный праздник, объединяющий всех россиян, как никакой другой. Восемьдесят один год минул с того дня, когда смолкли последние залпы Великой Отечественной войны, а эхо тех страшных событий продолжает звучать в судьбе каждой российской семьи. Люди традиционно придут к памятникам героям и мемориалам, посвященным жертвам той страшной войны, чтобы почтить их память. Гранит и бронза монументов больше не стоят в одиночестве – они окружены парками, скверами и аллеями, куда приходят погулять и отдохнуть с друзьями и близкими люди всех возрастов. Память о подвиге миллионов с годами обретает новые формы, становясь неотъемлемой частью облика наших городов, поселков, сел и деревень.

«Сохранение памяти о подвиге героев Великой Отечественной войны является одним из приоритетов государственной политики. Благоустройству мемориалов, воинских захоронений, аллей Памяти и «Вечных огней» уделяется особое внимание регионов, и жители в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» активно вовлечены в эту работу. По федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» с 2019 года обновлено более 80,6 тыс. общественных пространств, из них свыше 1,4 тыс. — мемориальные объекты, олицетворяющие подвиги защитников городов нашей Родины. В апреле по всей стране проходил Всероссийский субботник, в рамках которого горожане приводили в порядок и благоустраивали, в том числе мемориалы и места памяти. Принять участие в благоустройстве мемориальных объектов можно с помощью участия во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства, которое проводится во всех регионах до 12 июня. С начала голосования уже собрано свыше 6,5 млн голосов», — сказал министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

Движущей силой этого преображения стал федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», который с 2025 года вошел в нацпроект «Инфраструктура для жизни». С момента запуска этой государственной инициативы в 2019 году благоустроено более 80,5 тыс. общественных и дворовых территорий, из которых более тысячи — это места, посвященные памяти о событиях и героях Великой Отечественной войны. Как отметил директор «Городских реноваций» — крупнейшего российского молодежного сообщества, реализующего проекты в сфере развития территорий, Олег Зоря, сохранение исторической памяти сегодня — один из ключевых запросов жителей. Люди хотят, чтобы такие пространства были не только памятниками, но и частью повседневной жизни города — понятной, живой и востребованной разными поколениями.

Земля героев

Советский народ освободил мир от нацизма непомерной ценой: 34 миллиона человек ушли на фронт, где 27 миллионов из них погибли. Для россиян священна память не только об их личном героизме, но и о местах, где они стояли насмерть. Звание «Город-герой» присвоено двенадцати городам бывшего СССР, в их числе Санкт-Петербург (Ленинград), Волгоград (Сталинград), Севастополь, Керчь, Новороссийск, Тула, Смоленск, Мурманск и Москва, а также легендарной Брестской крепости.

Севастополь — особая строка в героической летописи. Стремясь захватить главную военно-морскую базу страны и стратегически важный крупнейший порт на Черном море, германская армия начала наступление на Севастополь в первые дни войны. Ожесточенные сражения шли на море и на суше, на оборону города встала Приморская армия и все силы Черноморского флота. Оборона Севастополя длилась 250 дней, она унесла жизни 157 тыс. бойцов Красной Армии. Гитлеровцы потеряли 300 тыс. человек. Город был освобожден 9 мая 1944 года в ходе Крымской операции.

Первая линия обороны Севастополя проходила через расположенное в 26 км от него село Старые Шули, которое теперь носит название Терновка. 6 ноября 1941 года здесь стояли насмерть бойцы восьмой бригады морской пехоты, бои шли за каждый дом, каждый овраг. В апреле 1944 года село освободили, вскоре сюда потянулись переселенцы из Воронежской, Орловской и Курской, Брянской и Сумской областей. Эти люди возродили жизнь на истерзанной врагом земле.

В память о погибших при освобождении территорий Крыма в Терновке установлена стела с именами бойцов. В 2019 году рядом с ней разбили сквер площадью более 7 тыс. квадратных метров. Мощенные плиткой дорожки, лавочки, освещение — все обустроено так, чтобы мемориал стал местом, где приятно погулять и отдохнуть. Особо продумана доступность для маломобильных людей. В частности, предусмотрен пандус к мемориалу. Так память о подвигах предков становится неотъемлемой частью жизни потомков.

Дюртюли: музей под открытым небом

Война гремела не только на передовой. Тыл ковал победу не менее героическим трудом. Город Дюртюли на северо-западе Башкортостана издавна называли водными воротами региона. Здесь грузились купеческие баржи, причаливали первые пароходы, а в 1920-е годы пристань превратилась в мощный хлебоприемный узел. В годы Великой Отечественной войны речной порт Дюртюлей работал на износ, отправляя в фонд обороны страны тонны зерна и провианта.

В 1985 году на набережной Белой в Дюртюлях установили памятники героям Великой отечественной войны, и окрестили это место «музеем под открытым небом». В 2024 году благоустройство набережной по проекту «Дюртюли. Речные ворота Башкортостана» стало частью программы «Формирование комфортной городской среды». В мемориальной части расположены памятники и скульптурный ансамбль «Солдат, уходящий на фронт». Здесь отмечают праздники и памятные даты. Рядом – зона для прогулок у воды и смотровые площадки. Спортивные и детские площадки, сцена для выступлений расположены в отдалении от памятников. Сегодня набережная стала излюбленным местом отдыха горожан, а в праздники сюда приходят тысячи людей.

В этом году в Республике Башкортостан на Всероссийское голосование за объекты благоустройства вынесено более 250 общественных территорий. Из них 152 планируют благоустроить в 2027 году, а еще 760 — до 2030 года. С 2019 года по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» в регионе благоустроено 976 различных пространств.

Чапаевск: портал между прошлым и настоящим

В этом году в Самарской области на Всероссийское голосование за объекты благоустройства вынесены 182 общественных территории. За шесть лет реализации федерального проекта в регионе обустроили 3003 территории, в том числе 1940 дворовых. В 2024 году в городе Чапаевске по нацпроекту открыли главное рекреационное пространство города – парк имени Василия Чапаева.

Более четырех тысяч горожан приняли участие в голосовании и сообща решили, каким быть парку. Его главная аллея сегодня воспринимается как символический «портал времени», соединяющий героическое прошлое города с его сегодняшними заботами и радостями. В центре парка находится мемориальный комплекс, где подростки в почетном карауле несут вахту памяти у Вечного огня. Уникальным для Самарской области стал открытый здесь музей. Он представляет собой интерактивный павильон с двумя большими экранами, которые используются как для патриотических, так и для просветительских трансляций: здесь можно увидеть видеоматериалы «Бессмертного полка», информацию о земляках-участниках СВО. Идея создания парка принадлежит жителям Чапаевска. Они хотели иметь площадку, где история малой родины обретает наглядность, где можно проводить встречи, объединяющие поколения.

А рядом кипит жизнь, ради которой жизни отдали миллионы советских людей. В обновленном парке продуманы развлечения на разный возраст и вкус: пешеходные маршруты по тихим аллеям, фотозоны, современная детская площадка, зона паркура, стена для граффити, сцена для камерных мероприятий, амфитеатр, арт-качели.

До 2030 года в Самарской области планируют благоустроить еще 1631 общественную и 2390 дворовых территорий.

9 мая по снова потекут людские реки к мемориалам, посвященным событиям и героям Великой Отечественной войны. И пока звучат голоса в поддержку их благоустройства, можно быть уверенными: подвиг советского народа не будет забыт. Он будет жить в каждом дереве, посаженном на Аллее Героев, в каждом фонаре, освещающем путь к обелиску.