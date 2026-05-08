Главный мотив — месть: за что эстонские школьницы взорвали памятник советским солдатам

До того как в Таллине появился знаменитый Бронзовый солдат, на его месте стоял временный мемориал погибшим красноармейцам. В ночь с 8 на 9 мая 1946 года его взорвали. К удивлению советских органов внутренних дел, сделали это не эстонские партизаны, а две местные школьницы, за что их приговорили к восьми годам лагерей. Спустя годы одна из участниц той акции рассказала, что взрывать памятники — плохо, но в тот раз они пошли на это в качестве мести за массовое уничтожение эстонских национальных мемориалов и кладбищ.

Советская Эстония

Советская власть сумела прийти и закрепиться в Эстонии дважды. В первый раз — по пакту Молотова-Риббентропа, когда вскоре после немецкого вторжения в Польшу эстонское правительство капитулировало перед угрозой войны с СССР и решило впустить советские войска добровольно, что быстро привело к полному подчинению страны, как и остальной Прибалтики.

Второй раз — в 1944 году, после окончания немецкой оккупации, уже в совершенно другом мире, который скоро будет окончательно оформлен на Ялтинской и Потсдамской конференциях. Во многих отношениях советская политика к тому моменту была уже перезагружена из-за необходимости сближения с западными странами, но Прибалтики это не касалось.

Цветы у монумента «Павшим во Второй мировой войне» («Бронзовый солдат») на Военном кладбище в Таллине Олег Ласточкин/РИА Новости

Советская власть продолжила делать то, что не успела до войны: экспроприировать крестьянские земли, проводить насильственную коллективизацию, устраивать массовые депортации эстонцев с посадками в ГУЛАГ тех, кто был недоволен. На руководящие посты расставлялись в основном эстонцы русского происхождения, выросшие при Сталине и говорившие по-эстонски с сильным русским акцентом. Эта политика не добавляла СССР популярности среди местных, и потому те массово шли в «лесные братья» — так называли прячущихся по схронам повстанцев.

Существенным отличием стала лишь смена «иконографии»: если в 1940 году героями в СССР считались комсомольцы и участники Гражданской войны, то теперь страна чтила память погибших в Великой Отечественной войне. Им повсюду воздвигались памятники и мемориалы, и один из них появился и в Таллине. Позже он станет известен как «Бронзовый солдат», но весной 1946 года статуи еще не было, и на ее месте стоял временный деревянный мемориал.

Памятник остался на месте

На нем в мае 1946 года и решили выместить свою ненависть две эстонские школьницы, — 14-летняя Айли Юргенсон и 15-летняя Агеэда Паавел. Они решили уничтожить памятник, причем не поджечь его, а взорвать, чтобы провести акцию максимально шумно, эффектно и демонстративно. Найти оружие и взрывчатку там, где прошел фронт, не было никакой проблемы. У одного из двоюродных братьев Айли дома был целый арсенал, собранный в развлекательных целях. Он выдал юным бомбисткам шашку, детонатор и фитиль-замедлитель.

Поздним вечером 8 мая Айли и Агеэда подсунули шашки под угол монумента, подожгли фитиль и быстрым шагом пошли прочь. Свидетелей вокруг почти не было, а охранявший мемориал милиционер в этот момент флиртовал с какой-то девушкой на улице. Примерно в 22:00, когда они ушли довольно далеко, раздался взрыв, и памятник взмыл в небо.

Временный памятник в Таллине, предшествовавший Бронзовому солдату Oskar Juhani

На утро весь город шептался о произошедшем, но, ко всеобщему удивлению, 9 мая, на День Победы, памятник все еще стоял на месте. Как оказалось, советские власти в ночи мобилизовали плотников и восстановили обелиск, так что на площади не осталось и следа произошедшего.

Поначалу Айли никто не заподозрил, и дело о взрыве так бы и осталось нераскрытым. Задержали ее не в связи со взрывом, а за связь с «лесными братьями»: она искала врача для одного из них, получившего тяжелое ранение в ногу, и на нее донес властям ее же молодой человек. Девочку арестовали, и свое 15-летие она встретила в таллинской тюрьме.

Пожилая Агеэда Паавел на фоне своей фотографии в юности Helsingin Sanomat

Обеих бомбисток судили по 58 статье, за контрреволюционную деятельность. Приговор — 8 лет лагерей, который они отбыли целиком.

В тюрьме Айли вышла замуж за Юло Йыги, бывшего финско-немецкого диверсанта, с которым прожила всю жизнь. В Эстонию они не могли вернуться до 1970-х годов из-за условий ссылки. Возвратившись, Айли работала секретарем в архитектурном бюро и инструктором по стрельбе в пригороде Таллина, — странно, что не инженером-сапером.

После получения Эстонией независимости, Айли Юргенсон, носившая уже фамилию Йыги, получила широкую известность как политик и активист, выступавшая за демонтаж Бронзового солдата.

Желание отомстить

В 2006 году уже 75-летняя Айли, отвечая на прямой вопрос журналиста, сказала, что плохо относится к идее эстонских радикальных националистов повторить ее акцию и взорвать статую Бронзового солдата. По ее мнению, напротив, следовало следить, чтобы памятник не взорвали «русские провокаторы». При этом саму фигуру необходимо цивилизованно, по решению властей, переместить куда-то подальше. В итоге эстонские власти так и поступили, перенеся мемориал из центра города на военное кладбище.

Памятник борцам за независимость Эстонии работы Амандуса Адамсона, снесенный советской властью Карл Булла

По ее словам, взорвать памятник она решилась не из неприязни к советскому строю, не из-за колхозов и сталинизма, а из-за желания отомстить за уничтожение эстонских мемориалов и кладбищ.

СССР после получения власти над Эстонией начал кампанию массового и систематического уничтожения эстонских памятников и кладбищ. Был снесен памятник погибшим борцам за независимость работы известного скульптора Амандуса Адамсона. Сносились надгробия Таллинского военного кладбища. Эстония должна была быть советской, и все, что этому противоречило, уничтожалось, на что ушли сотни килограммов тротила. Под снос шли и памятники русским солдатам, воевавших в составе Белых армий.

Кладбище Копли Karl Hugo Akel/Eesti Ajaloomuuseum

Но особенно девушку возмутило уничтожение старого кладбище Копли.

«Там жила моя двоюродная бабушка, и я часто бывала там в детстве. Мне очень нравилось это кладбище. Там были могилы возрастом сотни лет. Там похоронено много немецких дворян, гробницы и памятники, очень красивые с художественной точки зрения. Это кладбище было похоже на музей. Пришли русские, сравняли все с землей трактором и сделали там танцпол. Им нравилось танцевать на немецких костях. Как вам это – сделать танцпол посреди кладбища? Русские пришли и снесли все наши важные памятники в Эстонии! Как же мы могли просто наблюдать за этим? Нас учили видеть жизнь в черно-белых тонах: что хорошо, то хорошо; что плохо, то плохо. Дети в этом возрасте не знали, что между этими крайностями существует множество промежуточных цветов», — объясняла она свою мотивацию спустя десятилетия.

Памятник русским солдатам белой Северо-Западной армии на кладбище Копли Архив/Muis.ee

Борьба с «лесными братьями» и эстонскими повстанцами шла еще около 10 лет после того, как школьницы провели свою акцию.