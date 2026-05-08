Силы ПВО России сбили 390 украинских БПЛА. Военная операция, день 1535-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1535-й день
Сергей Бобылев/РИА Новости

Силы ПВО РФ вне зоны проведения СВО сбили 396 средств воздушного нападения ВСУ, в том числе 390 БПЛА и 6 ракет «Нептун», сообщили в Минобороны РФ. ВСУ, несмотря на объявленное Москвой перемирие, продолжают наносить удары по позициям ВС РФ и гражданским объектам приграничья Белгородской и Курской областей. В зоне СВО зафиксировали 1 365 нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

9:35

🔴 Минобороны: силы ПВО вне зоны проведения спецоперации сбили 390 БПЛА самолетного типа и шесть управляемых ракет большой дальности «Нептун» ВСУ.

9:29

Минобороны: в зоне спецоперации за время объявленного перемирия зафиксировано 1 365 нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ.

9:25

❗️Из-за удара беспилотников по административному зданию филиала «Аэронавигации Юга России» приостановлена работа 13 аэропортов, сообщили в Минтрансе.

9:17

Система РЭБ «Купол Донбасса» уничтожила над ДНР девять украинских дронов за минувшие сутки, сообщили в штабе обороны региона.

9:13

❗Минобороны: ВСУ совершили 153 обстрела позиций ВС РФ из артиллерийских орудий, РСЗО, минометов и танков, несмотря на перемирие.

8:58

Девятилетний ребенок ранен из-за падения обломков БПЛА на частный дом в липецком Ельце.

8:30

🔴 Силы ПВО с полуночи сбили уже 27 беспилотников, летевших на Москву.

8:24

Силами ПВО сбит беспилотник на подлете к Перми, сообщил губернатор Дмитрий Махонин.

8:10

🔴 Минобороны: силы ПВО перехватили и уничтожили 264 украинских БПЛА над регионами РФ.

8:00

Сегодня 1535-й день военной операции на Украине. «Газета» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

 
