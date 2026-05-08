Силы ПВО России сбили 390 украинских БПЛА. Военная операция, день 1535-й

🔴 Минобороны: силы ПВО вне зоны проведения спецоперации сбили 390 БПЛА самолетного типа и шесть управляемых ракет большой дальности «Нептун» ВСУ.
Минобороны: в зоне спецоперации за время объявленного перемирия зафиксировано 1 365 нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ.
❗️Из-за удара беспилотников по административному зданию филиала «Аэронавигации Юга России» приостановлена работа 13 аэропортов, сообщили в Минтрансе.
Система РЭБ «Купол Донбасса» уничтожила над ДНР девять украинских дронов за минувшие сутки, сообщили в штабе обороны региона.
❗Минобороны: ВСУ совершили 153 обстрела позиций ВС РФ из артиллерийских орудий, РСЗО, минометов и танков, несмотря на перемирие.
Девятилетний ребенок ранен из-за падения обломков БПЛА на частный дом в липецком Ельце.
🔴 Силы ПВО с полуночи сбили уже 27 беспилотников, летевших на Москву.
Силами ПВО сбит беспилотник на подлете к Перми, сообщил губернатор Дмитрий Махонин.
🔴 Минобороны: силы ПВО перехватили и уничтожили 264 украинских БПЛА над регионами РФ.
Сегодня 1535-й день военной операции на Украине. «Газета» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.