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Экспертиза подтвердила наличие ядов в организмах отравившихся бабушки и внучки в Москве

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Судебно-медицинская подтвердила, что в организме бабушки и внучки, которые ранее скончались в результате отравления, содержались два яда, сообщает «РЕН ТВ».

По информации телеканала, окончательные результаты экспертизы пока не готовы, однако уже известно, что в организмах обеих жертв присутствует этиленгликоль и «Цигатрин».

«Оба вещества сами по себе токсичны. Не исключено, что именно их действие стало причиной смерти. Уже установлено, что женщина и ее внучка умерли от полиорганной недостаточности. Поочередно у обеих отказали почки, печень, сердце», — сообщил источник.

9 сентября 15-летняя девочка, ее мать и бабушка были доставлены в больницу с отравлением после того, как съели арбуз, купленный в магазине на Совхозной улице в Москве. Девочка и пожилая женщина позднее скончались.

Девочка умерла из-за полиорганной недостаточности. Это тяжелое патологическое состояние, которое характеризуется отсутствием функционирования двух и более систем организма.

После этой трагедии из того же дома госпитализировали еще несколько человек — недомогание, в частности, почувствовали два мальчика 9 и 11 лет, две девочки подросткового возраста и еще один молодой человек.

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