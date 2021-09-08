В доме в Екатеринбурге произошел взрыв

В девятиэтажном доме на улице Индустрии, 57/2 в Екатеринбурге утром 8 сентября произошел взрыв — по предварительным данным, в квартире на первом этаже взорвался газ. Об этом сообщает E1.RU.

По словам местной жительницы, в подъезде дома вырвало входную дверь, а в квартирах на первом этаже вышибло вентиляционные решетки. После этого всех жильцов эвакуировали.

Соседи рассказали, что газ взорвался в квартире, на хозяина которой много раз жаловались. При этом возгорания не произошло, присутствуют только запах гари и дым.

Пострадал 33-летний мужчина, у которого ожоги лица и конечностей, о других пострадавших информации пока нет.

Ранее 8 сентября в подмосковном Ногинске из-за взрыва газа произошло обрушение нескольких квартир. Взрыв бытового газа вызвал обрушение трех квартир на втором, третьем и четвертом этажах, еще пять квартир были повреждены. После произошедшего было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).