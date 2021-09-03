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Психолог рассказала, как перестать «залипать» в смартфон

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Регулярное «залипание» в смартфоне может спровоцировать психические болезни, поэтому необходимо избавляться от отй привычки. Об этом психолог Александра Метальникова рассказала ОСН.

«От телефона можно получить мгновенный отклик, но он никогда не будет таким полным, как от другого живого существа. Иллюзия любви к скорости возникает от неумения обращаться со своими страхами и жизнью. Все это приводит к «номофобии» – так называют страх остаться без телефона или вдали от него», — сказала Метальникова.

Если вы заметили за собой тоску по гаджету, стоит задуматься о поиске настоящих и увлечений, отметила специалист.

Она дала несколько советов, как снизить зависимость — не пользуетесь телефоном за два часа до сна, ознакомьтесь с техниками медитации, чтобы упорядочить мысли и отвлечься, и хотя бы иногда выключайте свой гаджет или убирайте его подальше.

«Если все-таки тянетесь к мобильнику, остановите себя и задайте вопрос — что хотите сделать? Что чувствуете при этом? А если действуете, не задумываясь, то зачем оно вам надо?», — посоветовала Метальникова.

Ранее сообщалось, что ребенок умер после того, как прикоснулся к зарядному устройству для мобильного телефона.

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