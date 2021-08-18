Спасатели вылетели на помощь туристам, сорвавшимся с вулкана на Камчатке

Спасатели на Камчатке отправились на вертолете Ми-8 на помощь туристам, пострадавшим при падении с вулкана Ключевская сопка. Об этом РИА «Новости» рассказали в краевом управлении МЧС

«Камчатские спасатели выдвинулись на помощь туристам, пострадавшим при восхождении на вулкан Ключевской. Зарегистрированная туристическая группа совершала восхождение...По предварительной информации, примерно на высоте 4100-4200 метров двое мужчин оступились при спуске с ледника и упали со склона», — сообщили в ведомстве.

В МЧС уточнили, что ранее вертолет нельзя было использовать из-за окончания светового дня.

Также на место ЧП отправились члены поисково-спасательного отряда поселка Ключи Усть-Камчатского района.

Ранее сообщалось, что вечером 17 августа на высоте свыше четырех тысяч метров на вулкане Ключевской участники тургруппы оступились при спуске с ледника — туристы пролетели вниз около 1 км и выжили.

Ключевская сопка — наиболее высокий действующий вулкан Евразии, его абсолютная высота около 4750 метров.