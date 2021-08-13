НАК России рассматривает несколько версий причины взрыва автобуса в Воронеже

Оперативный штаб Национального антитеррористического комитета (НАК) России организовал координацию сил правопорядка и экстренных служб, указав, что рассматривает несколько версий причины взрыва автобуса в Воронеже, сообщает РИА «Новости».

«Оперативным штабом НАК координируется деятельность служб быстрого реагирования, органов безопасности и сил правопорядка по минимизации последствий происшествия. Организовано обследование места происшествия криминалистами. Отрабатываются различные версии произошедшего», — указано в сообщении.

Ранее СК классифицировал взрыв автобуса в Воронеже как оказание услуг, угрожающих безопасности.

18 человек пострадали при взрыве в автобусе в Воронеже. В результате произошедшего автобус ПАЗ полностью сгорел, пожарные ликвидировали возгорание. Подробности произошедшего уточняются.

Водитель заявил сотрудникам МЧС, что его транспортное средство работает на дизельном топливе и не было оборудовано газовыми баллонами. В Минздраве сообщили, что один человек находится в крайне тяжелом состоянии после взрыва, двое — в состоянии средней тяжести.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев дал поручение проверить все автопарки пассажирских перевозчиков Воронежа. С 13 августа на всех конечных остановках города будут организованы проверки пассажирского транспорта.