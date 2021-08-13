СК опроверг версию теракта при взрыве автобуса в Воронеже

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Следственный комитет России дал оценку взрыву автобуса в Воронеже, квалифицировав его как оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и опровергнув версию террористического акта, сообщает ТАСС.

«По результатам первоначального осмотра следственными органами СУ СК по Воронежской области возбуждено дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»)», — заявили в СК.

Ранее пострадавшая при взрыве автобуса в Воронеже женщина умерла в реанимации.

14 человек пострадали при взрыве хлопка газа в автобусе в Воронеже. В результате произошедшего автобус ПАЗ полностью сгорел, пожарные ликвидировали возгорание. Подробности произошедшего уточняются.

Водитель заявил сотрудникам МЧС, что его транспортное средство работает на дизельном топливе и не было оборудовано газовыми баллонами. В Минздраве сообщили, что один человек находится в крайне тяжелом состоянии после взрыва, двое — в состоянии средней тяжести.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев прибыл на место взрыва в маршрутном такси. Он дал поручение проверить все автопарки пассажирских перевозчиков Воронежа. С 13 августа на всех конечных остановках города будут организованы проверки пассажирского транспорта.