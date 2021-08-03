Врач рассказал, как избежать тромбозов после COVID-19

Для избежания тромбозов врачи назначают пациентам с COVID-19 антикоагулянтную терапию, однако людям, перенесшим болезнь бессимптомно, тоже стоит следить за своим показателем свертываемости крови — сделать коагулограмму, рассказал главврач городской клинической больницы им. Филатова Валерий Вечорко. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Вечорко отметил, что тромбозы являются одним из самых серьезных осложнений после COVID-19.

По его словам, они встречаются в 20-30% случаев и могут привести к инсультам и инфарктам, однако прямую связь между заболеваниями еще предстоит изучить.

«Чтобы его (тромбоза. — примечание «Газеты.Ru») избежать, во время лечения мы назначаем пациентам антикоагулянтную терапию – препараты гепариновой группы или новых оральных коагулянтов. Эта группа препаратов позволяет провести профилактику тромбозов, особенно легочных артерий, и смерти от их образования. Надо отметить, что аспирин и другие препараты показали меньшую эффективность», — подчеркнул главврач.

Эксперт отметил, что постковидный синдром может проявиться в течение месяца с момента появления первых симптомов болезни, особенно если к этому были предпосылки в анамнезе, например мерцательная аритмия, варикозная болезнь нижних конечностей, тромбофлебиты и другие болезни сердечно-сосудистой системы.

Врач посоветовал контролировать состояние здоровья в течение месяца после выписки, а также пить много жидкости, желательно воды, чтобы предотвратить сгущение крови, особенно в жаркую погоду.

Ранее врач-инфекционист, главврач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков рассказал, какая группа пациентов с коронавирусной инфекцией наиболее подвержена риску тромбозов.