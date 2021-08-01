В России вступил в силу закон о налоговом вычете за физкультурно-спортивные услуги

Закон о налоговом вычете за физкультурно-спортивные услуги на доходы физических лиц (НДФЛ) вступил в силу с воскресенья, 1 августа, сообщает ТАСС.

Согласно этому закону, граждане России смогут вернуть 13% от расходов на фитнес на максимальную сумму до 120 тыс. рублей, но только за год. Законопроект позволяет сделать налоговый вычет не только на себя, но и на несовершеннолетних детей, в том числе — приемных.

«Налоговый вычет на занятия физической культурой и спортом станет для многих жителей России дополнительным стимулом, чтобы начать тренировки в фитнес-клубе или спортивном зале. Занятия физкультурой и спортом теперь будут доступнее. Те люди, для которых расходы на покупку абонемента в фитнес-клуб были слишком высокими, теперь, возможно, с введением налогового вычета начнут активнее записываться на занятия фитнесом», — рассказал министр спорта России Олег Матицин.

По словам министра, этот законопроект станет началом реализации крупного общественного проекта, который продлится до 2030 года.

«Уверен, что с введением налогового вычета мы станем на шаг ближе к нашей цели - увеличению доли жителей России, регулярно занимающихся физкультурой и спортом, до 70%», — заявил Матицин.

Ранее в Госдуме сообщили, какие законы вступают в силу в России с августа.