Флориде угрожает нашествие «змей-пенисов» длиной 150 см

В Майами, штат Флорида, обнаружили странных существ, которые выглядят как «змеи-пенисы». Эти животные называются Цецилии и они происходят из Колумбии и Венесуэлы, сообщает Mirror.

«Змейку-пенис» поймали в пресноводном канале возле международного аэропорта Майами. Впервые такое животное выловили в этом же месте в 2019 году возле Тамаяма. До этого в Северной Америке их живыми не встречали. Археологи находили лишь их окаменелые останки, которым более 170 лет.

По данным Комиссии по охране дикой природы Флориды, Цецилии не представляют для человека угрозы. Этот вид млекопитающих обитает в теплых медленных течениях с большим количеством растительности.

«Змея-пенис» обладает парой чувствительных щупалец между глазами и ноздрями, благодаря которым животное может чувствовать пищу, которую оно вырывает десятками игольчатых зубов.

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