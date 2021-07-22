Омбудсмен рассказала о детях, которых нашли в погребе в Подмосковье

Семеро детей, которых нашла на своем участке жительница Подмосковья, временно помещены в социально-реабилитационный центр Москвы по заявлению их матери, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу детского омбудсмена Московской области Ксении Мишоновой.

В Московской областной комиссии по делам несовершеннолетних рассказали, что семья приехала в Рузу в июне — женщина привезла семерых детей к сожителю. Подразделение по делам несовершеннолетних обратило на них внимание после «жалоб соседей на детей, которые весь день проводили на улице».

По словам Мишоновой, возраст детей от 6 до 16 лет. Все зарегистрированы и учатся в Москве, по месту учебы семья характеризуется положительно.

«Каких-либо фактов, указывающих на то, что дети жили на улице, а мама выпивала, у опеки нет. Но семья действительно находится в сложном положении. В настоящее время дети временно, по заявлению мамы, помещены в социально-реабилитационный центр города Москвы. Их дальнейшей судьбой будут заниматься столичные органы опеки и попечительства», — уточнили в пресс-службе омбудсмена.

Ранее стало известно, что в Московской области найдены семь беспризорных детей, которых бросила мать.