Метеоролог рассказал о смерчеобразном облаке в Мытищах

Синоптик, климатолог Александр Шувалов рассказал, что явление, которое наблюдалось в подмосковных Мытищах является смерчеобразным облаком, а не торнадо. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «360».

«Торнадо — это в Северной Америке. А у нас — смерчеобразное облако было, вертикального развития. И очень небольшое. С небольшой скоростью, не достигающее земли, поэтому не представлявшее особой опасности», — сказал он.

По словам эксперта, ливни, грозы и град скорее всего задержатся в московском регионе еще на несколько дней, поэтому есть вероятность повторения подобных явлений. Такая обстановка сохранится до 19 июля, спрогнозировал он.

Также климатолог подчеркнул, что жаркая погода такой интенсивности не заканчивается просто так и нередко она сопровождается такими явлениями, как грозы, град, ливни и шквалистый ветер.

«А местами могут быть и смерчи. Но они трудноуловимы, и можно говорить только о вероятности, а указать место возникновения — это пока за пределами возможности науки», — добавил Шувалов.

Ранее жители Мытищ сняли на видео смерч, который появился в четверг, 15 июля.

До этого сообщалось, что «оранжевый» уровень опасности действует в Москве девятый день подряд. Такое предупреждение говорит о том, что погода потенциально опасна, есть вероятность стихийных бедствий и ущерба.