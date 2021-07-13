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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва в Геленджике

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РИА «Новости»

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по факту взрыва в гостинице в Геленджике. Об этом пишет ТАСС.

«Следственными органами СК по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по факту гибели мужчины и травмирования пятерых граждан в результате хлопка газа на территории гостиницы», — сообщили в СК РФ.

Дело возбудили по части 1 статье 109 Уголовного кодекса РФ «Причинение смерти по неосторожности». Виновному грозят исправительные работы на срок до двух лет, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо принудительные работы до двух лет.

Взрыв в гостинице Геленджика произошел утром 13 июля. Для ликвидации последствий происшествия были привлечены 54 специалиста МЧС и 30 единиц техники.

Из гостиницы было эвакуировано 50 человек. По информации регионального МЧС из-за взрыва пострадали пять человек, один – погиб. Раненые были госпитализированы, состояние двоих из них оценивается как тяжелое, троих – средняя степень тяжести.

Ранее источник рассказал предположительную причину взрыва в гостинице.

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