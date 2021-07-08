На Ямале спасли пилотов самолета, совершившего жесткую посадку

Спасатели обнаружили легкоматорный самолет Sierra, который совершил жесткую посадку на Ямале. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«В 14.08 мск поступило сообщение, что на территории ЯНАО пропал с радаров частный двухместный самолет, вылетевший в 10.00 мск из села Толька», — рассказали в ведомстве.

На поиски вылетели спасатели из Нижневартовска. При подлете они увидели дымящиеся судно и человека, подававшего сигналы рукой.

Два пилота разбившегося самолета выжили, они находятся в сознании. В настоящее время их эвакуируют спасательным бортом.

По данным источника в экстренных службах, причиной аварийной посадки самолета мог стать отказ двигателя.

Ранее сообщалось, что в Кабардино-Балкарии упал вертолет.