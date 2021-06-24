Диетолог назвала идеальное блюдо для тридцатиградусной жары

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Арзуманян заявила, что суп является идеальным блюдом в сильную жару. Об этом она сказала в беседе с радио Sputnik.

Она указала, что при высокой температуре воздуха значительно повышается потоотделение, таким образом организм поддерживает тепловое равновесие. Доктор пояснила, что вместе с потом уходит не только вода, но и азотосодержащие вещества, минеральные соли, микроэлементы, а также витамины, входящие в его состав.

По ее словам, восполнять потери лучше всего, употребляя суп.

«Важно, чтобы рацион в жару содержал оптимальное количество полноценных белков, водорастворимых витаминов, минеральных веществ и меньше насыщенных жиров. С этой точки зрения легкоусвояемые супы являются хорошим выбором», — сказала Арзуманян.

Она отметила, что супы могут быть как теплыми, так и горячими. В жару они будут стимулировать потоотделение, оказывающее охлаждающее действие. Как уточнила специалист, предпочтение все-таки лучше отдавать холодным супам из шпината или щавеля, гаспачо и окрошке. При этом температура блюда должна быть комнатной. Специалист порекомендовала не употреблять слишком холодную еду в жару.

«Усвоение холодной пищи требует от организма повышения температуры, поэтому можно почувствовать жар», — пояснила Арзуманян.

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