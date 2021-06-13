МВД предлагает Банку России создать единую базу киберпреступлений

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Министерство внутренних дел России предложило Банку России создать единую базу данных по киберпреступлениям, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.

«Профильное подразделение центрального аппарата МВД России заинтересовано в создании единой базы по киберпреступлениям», — заявили правоохранители.

В ведомстве отметили, что более подробной информации на этот счет пока нет, а делать выводы — преждевременно.

Ранее «Известия» сообщили со ссылкой на письмо замглавы ведомства Алексея Моисеева в адрес Ассоциации банков России, что у правоохранительных ведомств может появиться единая база киберпреступлений.

В документе утверждается, что собирать статистику киберпреступлений должно одно или несколько министерств, что будет закрепляться законом.

Как заявила вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Яна Епифанова, чтобы эффективно бороться с киберпреступностью, государство должно понимать масштаб проблемы. В этом может помочь прозрачная статистика, указывающая на «болевые точки и узкие места». Отмечается, что крупнейшие российские банки уже поддержали это предложение.