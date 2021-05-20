Основатель и гендиректор компании Tesla Илон Маск выступит на форуме «Новое Знание». Об этом сообщил первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко на открытии мероприятия, передает РИА «Новости».

«Перед нами в эти три дня выступят Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Герман Греф, Сергей Собянин, основатель Apple Стив Возняк, Олег Тиньков, Михаил Ковальчук, Валерий Гергиев, Илон Маск. Это мировые имена», — сказал Кириенко.

Марафон «Новое Знание» пройдет в восьми городах России – Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Он продлится с 20 по 22 мая.

Все мероприятия будут сопровождаться интернет-трансляцией.

Развитие общества «Знания» инициировал в своем послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин.

«На современной цифровой платформе нужно перезапустить работу общества «Знание», все мы о нем хорошо помним», — сказал глава государства.

Ранее стало известно, что на марафоне выступят продюсер Тимур Бекмамбетов, телеведущий Владимир Познер, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, президент Российской федерации баскетбола Андрея Кириленко, один из основателей Apple Стив Возняк и другие.