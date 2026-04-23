Названы два типа напитков, которые нельзя пить в жару

Takeout: употребление кофе в жару может привести к гипертонии

Употребление кофе и сладких напитков в жаркую погоду приводит к ускоренному обезвоживанию и значительно повышает риск развития гипертонии. Об этом медики Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC — Centers for Disease Control and Prevention) сообщили изданию Takeout.

По словам экспертов, кофеин обладает мягким мочегонным эффектом, из-за чего организм быстрее теряет жидкость. В условиях высокой температуры это может усиливать обезвоживание и повышать риск теплового удара, потери сознания и судорог.

В CDC также советуют в жару сократить потребление алкоголя, напитков с высоким содержанием сахара и натрия — к последним относятся спортивные напитки и энергетики. Алкоголь дополнительно стимулирует выведение жидкости, а сладкие и соленые напитки могут способствовать ее потере, поскольку организм расходует воду для выведения избытка сахара и солей. Это, в свою очередь, может привести к повышению артериального давления и другим проблемам со здоровьем.

Наиболее безопасным выбором в жаркую погоду специалисты называют обычную воду. При этом отмечается, что температура напитка не играет принципиальной роли: организм в любом случае приводит ее к «внутренним» значениям. Эксперты рекомендуют пить воду регулярно, не дожидаясь появления сильной жажды.

