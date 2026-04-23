Сибиряк устроил кровавую расправу и поджег сарай, чтобы скрыть следы преступления

В Красноярске мужчина погубил двух человек, устроив поножовщину и пожар. Об этом сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и республике Хакасия.

В ночь на 19 апреля трое знакомых встретились и устроили застолье в хозпостройке на проспекте Свободный. В какой-то момент один из присутствующих, 49-летний мужчина, заснул, а между 30-летней женщиной и 36-летним гостем вспыхнула ссора.

Мужчина схватил со стола нож и нанес женщине один удар в область грудной клетки, в результате она истекла кровью на месте происшествия.

«С целью сокрытия следов совершенного преступления злоумышленник поджег находившиеся в постройке вещи. Зная о том, что в помещении остается его спящий знакомый, обвиняемый покинул место происшествия», — говорится в сообщении.

Подозреваемого в совершении тяжкого преступления (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ) задержали. В ближайшее время ему изберут меру пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Ранее в Иркутской области мужчина заживо сжег партнершу на летней кухне и сам получил ожоги.