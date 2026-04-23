Песков: главное, чтобы ФРГ не скатилась туда, где была несколько раз в истории

Главное, чтобы Германия, которая объявила о планах создать самую сильную армию в Европе, не скатилась туда, где оказывалась несколько раз в истории. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии журналисту информационной службы «Вести» Павлу Зарубину.

«Главное, чтобы не туда же, куда уже несколько раз в истории. Это главное», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос журналиста, куда стремится Германия, принимая такие военные стратегии.

22 апреля глава минобороны Германии Борис Писториус представил первую в истории бундесвера военную стратегию, которая должна превратить немецкую армию в сильнейшую в Европе. Министр отметил, что вместе с резервистами численность вооруженных сил Германии должна вырасти как минимум до 460 тысяч человек. По его словам, подобные планы у ФРГ возникли на фоне якобы угроз со стороны России. Писториус утверждает, что РФ якобы «рассматривает Запад как враждебный фактор» и стремится ослабить сплоченность внутри НАТО, добившись разрыва связей между США и Европой.

Свой план по созданию самой сильнейшей армии в Европе Германия начала воплощать в жизнь еще летом прошлого года. Как сообщала немецкая газета Berliner Zeitung, тогда власти Германии решили превзойти страны НАТО в оборонных расходах и заявили о желании перевооружить свою армию.

