«Это неуважение ко мне!»: рэпера Pharaoh обвинили в грубости

Рэпера Pharaoh обвинили в грубости из-за запрета снимать на телефон его концерт

Рэпера Pharaoh обвинили в грубости из-за того, что во время одного из выступлений он в нецензурной форме попросил зрителей убрать гаджеты. Кадры публикует Telegram-канал ВПШ.

Как утверждают в сети, во время выступления Pharaoh резко перестал петь и обратился к фанатам с фразой: «Мы не будем продолжать, пока все ваши телефоны на танцполе не окажутся в карманах!»

Музыкант обвинил зрителей, которые снимают происходящее на сцене на смартфоны, в отсутствии у них культуры хождения на концерты.

«Это, в первую очередь, неуважение ко мне. <...> Сидите дома, дрочите в ютубе свои концерты», — возмущенно добавил артист.

Недавно похожая ситуация произошла на концерте Егора Крида. Рэпер столкнулся с волной критики в свой адрес после шоу в Краснодаре, во время которого он прочитал зрителям лекцию за съемку выступления на смартфоны. Интернет-пользователи осудили певца и сделали из его высказываний мемы.

Позднее некоторые звезды поддержали коллегу — в том числе солистка «Тату» Лена Катина. Она заявила, что отказ от использования телефона во время концерта помогает добиться лучшего энергообмена и большего количества эмоций.

Ранее сообщалось, что популярного российского артиста обвиняют в плагиате в США.