Стало известно, где будут подрабатывать россияне во время майских праздников

RT: во время майских праздников 49% россиян планируют подрабатывать
Многие россияне планируют подрабатывать во время майских праздников – об этом сообщили 49% участников соответствующего опроса. В среднем они планируют заработать порядка 25,6 тыс. рублей, сообщает RT со ссылкой на данные исследования.

Из планирующих подработки на входные 15% заявили, что точно возьмут рабочие смены, еще 22% сообщили, что пока лишь рассматривают такую возможность, а еще 7% сообщили, что всегда подрабатывают вне зависимости от сезона. Большинство респондентов сообщили, что просто возьмут дежурство и дополнительные смены на своей основной работе (19%).

На втором по популярности месте стали варианты подработать в курьерской доставке, такси и перевозках (16%), на третьем – в сфере бытовых услуг, включая ремонт, клининг и сборку мебели (14%).

Посвятить дополнительной работе во время праздничных выходных россияне в среднем готовы порядка пяти часов в день. Что касается заработанных средств, то многие респонденты хотят их отложить (33%), потратить на путешествия (17%), крупные покупки (16%), а также на хобби и развлечения (14%). В то же время 40% опрошенных заявили, что полученные деньги потратят на повседневные расходы.

Исследование сервисов «Авито Подработка» и «Авито Реклама» подготовлено на основе опроса 10 тыс. жителей России.

До этого специалисты выяснили, что каждый третий опрошенный россиянин (28%) планирует на майские праздники отправиться на дачу или просто покинуть пределы города, чтобы насладиться свежим воздухом. При этом 27% респондентов собираются остаться в городе и провести время в спокойном ритме: выспаться, погулять, сходить в гости или в кино.

Каждый пятый житель страны (22%) намерен посвятить майские праздники квартирным делам — начать или продолжить ремонт, обновить интерьер или собрать мебель.

Ранее россиян предупредили о праве работодателя отказать в майском отпуске.

 
