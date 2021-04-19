В МВД назвали основное отличие электронного паспорта

Электронные паспорта будут изготовлены в виде пластиковой карты с электронным носителем, формат станет основным отличием документа от бумажного паспорта, заявили в Министерстве внутренних дел России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Кроме того, электронный паспорт будет содержать персональные и биометрические данные его владельца. В частности, в процессе оформления паспорта его владельца сфотографируют, а также отсканируют отпечатки двух пальцев рук.

По желанию владельца паспорт может содержать также электронную подпись, рассказали в ведомстве.

В Москве выдача паспортов нового образца стартует в декабре текущего года, а в других регионах страны — не позднее июля 2023 года. выдача электронных паспортов будет добровольной, получить такой документ смогут граждане в возрасте от 14 лет.

Ранее в МВД рассказали об условиях выдачи россиянам электронных паспортов.