В МВД назвали основное отличие электронного паспорта

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Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов демонстрирует образец электронного паспорта... Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов демонстрирует образец электронного паспорта...
Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов демонстрирует образец электронного паспорта...
РИА Новости

Электронные паспорта будут изготовлены в виде пластиковой карты с электронным носителем, формат станет основным отличием документа от бумажного паспорта, заявили в Министерстве внутренних дел России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Кроме того, электронный паспорт будет содержать персональные и биометрические данные его владельца. В частности, в процессе оформления паспорта его владельца сфотографируют, а также отсканируют отпечатки двух пальцев рук.

По желанию владельца паспорт может содержать также электронную подпись, рассказали в ведомстве.

В Москве выдача паспортов нового образца стартует в декабре текущего года, а в других регионах страны — не позднее июля 2023 года. выдача электронных паспортов будет добровольной, получить такой документ смогут граждане в возрасте от 14 лет.

Ранее в МВД рассказали об условиях выдачи россиянам электронных паспортов.