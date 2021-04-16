На станции «Тульская» московского метро человек упал на пути

На Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро отсутствует движение поездов от «Боровицкой» до «Нагорной» из-за человека, который упал на пути. Об этом в своем Telegram-канале сообщает столичный Дептранс.

Согласно сообщению, в обратном направлении поезда едут с увеличенными интервалами.

Корреспондент «Газеты.Ru» передает, что человек упал на пути на станции «Тульская». По его словам, на станции находится большое количество людей.

«Люди находятся в вагонах поезда, их двери закрыты», — сообщил корреспондент.

Отмечается, что на место происшествия прибыли сотрудники МЧС. Пассажиров просят отойти от края платформы.

Ранее в московском метро мужчина упал на пути под прибывавший поезд и погиб.