Площадь пожара на «Невской мануфактуре» увеличилась до 10 тыс. кв. метров
Площадь распространения пожара на фабрике «Невской мануфактуры» увеличилась до 10 тыс. кв. м, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД.
«Площадь пожара достигла 10 000 квадратных метров», — сообщают сотрудники экстренных служб.
Незадолго до этого, в ходе тушения пожара на «Невской мануфактуре» в Санкт-Петербурге погиб пожарный. В горящем здании обрушилась кровля и межкомнатные перекрытия на четырех этажах, передает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы.
«Обнаружено тело погибшего пожарного», — заявил источник.
По данным экстренных служб, погибший — командир отделения пожарно-спасательной части.
Ранее два человека пострадали в результате пожара на фабрике. По данным агентства, двое пожарных получили ожоги 40-50% поверхности тела.
Из здания спасатели в общей сложности эвакуировали 40 человек. Представитель ведомства рассказал, что тушению пожара мешают сильный ветер и деревянные перекрытия здания старой постройки.