Рейс Новосибирск — Москва приземлился в Тюмени из-за отказа второго двигателя
Анна Светлова
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Самолет, летевший из Новосибирска в Москву, 13 марта совершил посадку в аэропорту Тюмени из-за технической неисправности. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Уральскую транспортную прокуратуру.
Предварительной причиной посадки лайнера называют отказ второго двигателя.
Посадка прошла в штатном режиме. На борту воздушного судна находилось 197 пассажиров, в том числе семь детей. Пассажиров после посадки разместили в санитарной зоне аэровокзала.
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