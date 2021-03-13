Рейс Новосибирск — Москва приземлился в Тюмени из-за отказа второго двигателя

Самолет, летевший из Новосибирска в Москву, 13 марта совершил посадку в аэропорту Тюмени из-за технической неисправности. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Уральскую транспортную прокуратуру.

Предварительной причиной посадки лайнера называют отказ второго двигателя.

Посадка прошла в штатном режиме. На борту воздушного судна находилось 197 пассажиров, в том числе семь детей. Пассажиров после посадки разместили в санитарной зоне аэровокзала.