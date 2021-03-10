В Красноярске мужчина с битой устроил погром в кабине лифта

В Красноярске задержали местного жителя, устроившего погром в кабине лифта. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

«В полицию поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина устроил погром в кабине лифта, затем вышел во двор, сел за руль автомобиля и совершил столкновение с припаркованной во дворе машиной. На место прибыл экипаж ДПС, который задержал злоумышленника», — рассказали в ведомстве.

Выяснилось, что во время совершения правонарушений мужчина был пьян. Теперь ему грозит лишение водительских прав на срок до двух лет и штраф в 30 тыс. руб. По факту повреждения лифта проводится проверка, после чего будет принято процессуальное решение.

Ранее в сети появилось видео с камеры видеонаблюдения, на котором мужчина с битой наносит удары по стенкам и кнопкам лифта. Также он что-то эмоционально говорит, хотя в кабине помимо него никого нет.