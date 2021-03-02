Число отравившихся салатами школьников в Красноярске увеличилось до 91

Количество школьников, предположительно, отравившихся салатами в Красноярске выросло до 91, сообщает пресс-служба правительства Красноярского края.

«С 18 февраля по 1 марта в Красноярске зарегистрирован 91 случай заболевания иерсиниозом среди учеников в возрасте от 7 до 14 лет в 25 школах», — заявили в пресс-службе.

Предполагаемым фактором передачи возбудителя иерсиниозной инфекции являются салаты, изготовленные с нарушением технологического процесса.

По всем случаям отравления ведутся служебные проверки. Также возбуждено уголовное дело о нарушении санитарных норм.

Ранее в Красноярске завели уголовное дело после отравления школьников салатами.