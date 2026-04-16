Главу Западно-Сибирской железной дороги задержали за взятку в 50 млн рублей

СК: в Новосибирске завели дело о взятке против главы Западно-Сибирской ж/д

В Новосибирске возбуждено уголовное дело в отношении руководителя Западно-Сибирской железной дороги. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ в мессенджере Мах.

Кроме того, уголовное дело возбуждено в отношении представителя коммерческой организации, подозреваемого в даче взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, с апреля 2025 по апрель 2026 года фигурант получил от руководителя одной из фирм взятку в общей сумме более 50 млн рублей за общее покровительство и подписание документов в пользу соответствующих коммерческих организаций.

В СК уточнили, что противоправные действия фигурантов были пресечены сотрудниками УФСБ России по Новосибирской области, их задержали. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

