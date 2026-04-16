Российские врачи спасли любительницу слив, у которой в желудке вырос «фруктовый» камень

В Улан-Удэ 77-летняя любительница слив попала на операционный стол с «фруктовым» камнем в желудке. Об этом сообщает пресс-служба РКБ имени Семашко.

Пенсионерка попала в больницу после того, как в один присест съела целую тарелку слив — из-за ослабленной моторики кишечника растительная клетчатка не переварилась, а сбилась в плотный шар диаметром около десяти сантиметров, называемый фитобезоаром или «фруктовым» камнем.

Медики сперва попытались раздробить инородное тело через зонд, но мероприятие не увенчалось успехом. Тогда за дело взялись хирурги — благодаря современному оборудованию им удалось вытащить фитобезоар через крошечные проколы, избежав полостной операции. Пациентка уже идет на поправку.

Отмечается, что в медучреждении это уже третий подобный случай за последние три месяца. Раньше фитобезоары попадались врачам редко, до этого последнее такое образование они удаляли пять или шесть лет назад.

Ранее россиянка съела кукурузу и оказалась на операционном столе.

 
Гибель детей из-за дронов, возврат товаров с маркетплейсов и нашествие бакланов. Что нового к утру 16 апреля
