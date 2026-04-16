Российские врачи спасли любительницу слив, у которой в желудке вырос «фруктовый» камень

В Улан-Удэ 77-летняя любительница слив попала на операционный стол с «фруктовым» камнем в желудке. Об этом сообщает пресс-служба РКБ имени Семашко.

Пенсионерка попала в больницу после того, как в один присест съела целую тарелку слив — из-за ослабленной моторики кишечника растительная клетчатка не переварилась, а сбилась в плотный шар диаметром около десяти сантиметров, называемый фитобезоаром или «фруктовым» камнем.

Медики сперва попытались раздробить инородное тело через зонд, но мероприятие не увенчалось успехом. Тогда за дело взялись хирурги — благодаря современному оборудованию им удалось вытащить фитобезоар через крошечные проколы, избежав полостной операции. Пациентка уже идет на поправку.

Отмечается, что в медучреждении это уже третий подобный случай за последние три месяца. Раньше фитобезоары попадались врачам редко, до этого последнее такое образование они удаляли пять или шесть лет назад.

