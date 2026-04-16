В Туапсинском округе Кубани введен режим ЧС

Кондратьев: в Туапсинском округе введен режим ЧС после атаки БПЛА

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил в своем Telegram-канале о введении режима ЧС в Туапсинском округе после атаки БПЛА.

«Обломки БПЛА повредили 24 частных и 6 многоквартирных домов, а также два учебных учреждения и музыкальную школу», — поделился губернатор региона.

16 апреля пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД) сообщила, что в результате атаки на железной дороге на станции Туапсе в Краснодарском крае повреждения получила контактная сеть.

В ночь на 16 апреля Краснодарский край подвергся атаке украинских БПЛА. По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, в Туапсе в результате падения обломков повреждено пять частных и один многоквартирный жилой дом, ребенок и взрослый получили ранения, несовместимые с жизнью, также пострадали двое взрослых.

Городская администрация развернула пункт временного размещения для жителей поврежденных домов. Многочисленные обломки упали на территории предприятий в районе морского порта.

Ранее в Туапсе отменили занятия в образовательных учреждениях.