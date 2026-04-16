В Британии испугались ударов России после публикации адресов сборки БПЛА в Европе

Британское издание Daily Express назвало прямой угрозой для Великобритании обнародование информации о местонахождении филиалов украинских компаний по производству БПЛА в Европе.

«Россия выступила с прямой угрозой нанести удары по британским объектам в Лондоне, Лестере и Саффолке», — утверждается в публикации.

В издании также приводятся слова заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева о том, что европейцам следует всерьез воспринимать заявление Минобороны РФ.

В другой статье Daily Express опубликовало список безопасных мест в Великобритании, которые находятся далеко от военных наземных и морских баз, а также крупных городов.

Накануне Минобороны России раскрыло, в каких странах Европы производят дроны для ВСУ. По данным МО, предприятия по производству БПЛА нашли в Великобритании, Германии, Дании, Латвии, Литве, Нидерландах, Польше и Чехии. Комплектующие для беспилотников создают в Германии, Испании, Италии, Чехии, Израиле и Турции, добавили в ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что расценивают такое решение как намеренный шаг, ведущий к резкой эскалации военно-политической обстановки на всем Европейском континенте и «ползучему превращению этих стран в стратегический тыл Украины».

Ранее в Госдуме заявили о «назревших» ударах по целям в Европе.

 
