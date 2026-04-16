Предстоящие парламентские выборы в Болгарии заставили ЕС насторожиться

Politico: в ЕС насторожились из-за позиции Румена Радева по Украине
Европейский союз (ЕС) насторожился из-за позиции по Украине бывшего президента Болгарии Румена Радева, которого считают главным кандидатом на запланированных на 19 апреля парламентских выборах. Об этом сообщила газета Politico.

По словам авторов материала, политическая повестка Радева «остается весьма туманной». В связи с этим у регионального содружества есть все основания для того, чтобы относиться к экс-президенту Болгарии с настороженностью.

«Радев уже давно занимает позицию, близкую к линии Кремля в отношении Украины, и неоднократно давал понять, что хотел бы возобновить импорт российской нефти», — подчеркивается в статье.

Журналисты отметили, что политик обещает в случае победы на выборах побороть всепроникающее «мафиозное государство». Оно подрывает устои Болгарии, утверждает Радев.

Румен Радев занимал должность президента Болгарии с 2017 по 2026 годы. Он объявил о намерении подать в отставку 19 января. Тогда же экс-глава государства заявил, что собирается принять участие в досрочных парламентских выборах, которые стали неизбежны после того, как политические партии не смогли сформировать новое правительство.

Ранее Радев назвал нереалистичной позицию ЕС по миру на Украине.

 
